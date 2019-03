Le catalogue de Canal+ Séries reprend une partie des séries incorporées dans l'offre MyCanal, pour un abonnement beaucoup moins cher. Voici nos premières impressions sur cette « offre alternative » à Netflix.

Comme promis, Canal+ Séries a été lancé le 12 mars 2019 en France. Le nouveau service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) du groupe français, accessible à partir de 6,99 euros par mois, est intégré à la plateforme MyCanal.

Pour se connecter, il faut se rendre sur MyCanal.fr et s’inscrire avec uniquement une adresse mail, un mot de passe, et vos coordonnées bancaires. L’interface est similaire aux abonnés MyCanal, sauf que celles et ceux qui ont choisi uniquement de souscrire à Canal+ Séries auront une possibilité de navigation plus limitée.

Les abonnés myCanal (qui paient plus cher), eux, sont techniquement abonnés à Canal+ Séries, dans la mesure où toutes les 150 séries disponibles sur la nouvelle plateforme sont inclues dans leur abonnement, comme Numerama a pu le constater en comparant les deux offres.

Comme pour Netflix ou OCS, Canal+ Séries offre un mois d’essai gratuit. Malgré les conditions d’utilisations un peu floues qui font mention d’une offre qui ne serait valable que jusqu’au 4 avril, le groupe français nous confirme que le mois gratuit sera bien pérenne.

Un catalogue solide

Les fans de séries ne pourront pas le nier : le catalogue de Canal+ Séries est alléchant. Le mélange entre contenus froids (Buffy, X-Files, Dexter, Prison Break, 24), programmes originaux (Hippocrate, Braquo, Engrenages, Bref) et séries relativement nouvelles ( Pose, Killing Eve, the Bisexual) permet de trouver son bonheur — du moins au début. La majorité des séries anglaises sont disponibles en langue originale et en français, avec des sous-titres anglais et français.

Il convient noter qu’il s’agit de séries qui étaient déjà accessibles par les abonnés à MyCanal, mais dont certaines ont été extraites pour constituer ce « package » dans un abonnement moins onéreux à 6,99 euros par mois.

Il n’empêche que les aléas des droits de diffusion en France ont des conséquences compliquées en terme d’image. Par exemple, il faudra pour l’instant faire sans Le Bureau des Légendes, l’une des séries phares du groupe français, qui a « vocation à arriver » nous explique-t-on chez Canal, mais qui n’est pour l’instant pas disponible sur Canal+ Séries. Il convient de noter que même les abonnés My Canal n’ont pas accès non plus à toutes les saisons : les producteurs ayant le droit, après plus de trois ans, de vendre les droits de diffusion aux plus offrants. Il reste toutefois la possibilité de les acheter, en VOD.

HD or not HD ?

Lors de sa conférence de présentation, Canal+ a indiqué que tous les abonnements Canal+ Séries contiendraient la HD et la 4K, même le plus basique — ce qui n’est pas le cas de Netflix pour son abonnement Essentiel à 7,99 euros par mois sans HD. Si c’est le cas pour certaines séries, d’autres, comme celles du catalogue Fox Play (24, Prison Break, Atlanta) resteront en revanche sans HD, ce qui rend l’expérience quelque peu décevante.

Dans les options de l’image, on a en revanche l’option de baisser la qualité de la vidéo si vous avez peu de réseau ou, par exemple, pour que la série charge plus vite.

Télécharger les épisodes : le bonus ultime

MyCanal permettait déjà à ses clients de télécharger des épisodes pour les regardes hors connexion : cet avantage très intéressant est reporté sur Canal+ Séries. Il suffit d’installer l’application MyCanal sur votre ordinateur et vous avez la possibilité de télécharger de nombreux contenus sur desktop, afin de les regarder plus tard — pratique lors d’un voyage en avion ou en train. Ils restent dans l’application pendant 30 jours et vous avez 48h pour finir un épisode à partir du moment où vous l’avez entamé.

Cette fonctionnalité très prisée des utilisateurs existe chez Netflix, mais uniquement sur application mobile, et que sur une partie de ses contenus.