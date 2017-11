Alors que Tesla rencontre toujours de grosses difficultés pour produire sa Model 3, le constructeur a décidé d'ouvrir les commandes à tout le monde.

Tesla est-il enfin en train de voir le bout du tunnel avec sa Model 3 ? Tout porte à le croire. Car, selon les informations d’Electrek, le constructeur américain commence petit à petit à ouvrir les commandes au grand public, constituant la deuxième vague après les employés Tesla (ce qui comprend les membres de leur famille) et les proches de la firme dirigée par Elon Musk. C’est, du reste, un signal de confiance envoyé alors que des problèmes de production ont touché la voiture électrique la plus abordable de Tesla.

Des Model 3 avant Noël

Plus concrètement, cela signifie que certaines personnes ayant réservé leur Tesla Model 3 peuvent désormais la configurer afin de finaliser leur commande, dans l’espoir de la recevoir sous quatre semaines (soit peut-être pour Noël) : certains clients chanceux ont eu une date de livraison estimée avant fin 2017.

Pour l’heure, les options de personnalisation — montrées par un lecteur d’Electrek avec des captures — restent quand même assez ténues : Tesla impose la batterie avec une plus grande autonomie (310 miles au lieu de 220, pour un coût de 9 000 $) et l’upgrade Premium (finitions supérieures facturées 5 000 $ tout de même). La version de base devrait être disponible début 2018 et la déclinaison quatre roues motrices durant le printemps prochain.

Et en Europe ? Pas avant fin 2018 pour les premiers modèles…

Autrement, les premiers clients peuvent opter pour l’une des six livrées proposées et l’un des deux choix de jantes (dont l’option Sport 19 pouces à 1 500 $). L’Autopilote amélioré et des capacités de conduite autonome (à venir, il s’agit d’un pré-achat) peuvent être ajoutés pour respectivement 5 000 et 3 000 $ sachant qu’il est possible de les installer plus tard avec un surcoût de 1 000 $.

Bien sûr, les prévisions de production restent encore incertaines mais Tesla entend toujours parvenir à sortir 5 000 véhicules par semaine à partir du mois de décembre.