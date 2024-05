Lecture Zen Résumer l'article

L’option Booster du forfait Free 2€, habituellement proposée à 2,99 euros par mois, coûte désormais 4,99 euros. Free accompagne cette hausse des prix d’une augmentation de la quantité d’Internet disponible (20 Go). Xavier Niel avait pourtant promis qu’il ne toucherait pas à ce forfait phare.

« Quand je fais une promesse, moi, je la tiens ». Dans une vidéo publiée en janvier 2022, Xavier Niel, alors déguisé en président de la République, revenait sur le bilan de Free Mobile en 10 ans. « J’ai maintenu le prix des forfaits mobile inchangés. Aucun autre opérateur ne peut revendiquer un tel bilan », s’amusait le patron de Free, avant de faire une nouvelle promesse. « Je vous promets à nouveau de ne pas augmenter les forfaits à 2 euros ni ceux à 19,99 », concluait Xavier Niel, en comparant sa direction de Free à un quinquennat présidentiel. Jusqu’en 2027, les prix ne bougeront pas.

Deux ans plus tard, Free a-t-il trahi cette promesse ? Les défenseurs de l’opérateur diront, à juste titre, que le forfait Free 2€ coûte toujours 2 euros. Cela dit, et pour la première fois, l’opérateur gonfle le prix de l’option Booster, qu’il met pourtant en avant sur sa page d’accueil. Cette option coûte désormais 4,99 euros par mois, contre 2,99 euros auparavant. C’est Tiino-X83 qui a remarqué ce changement en premier.

C’est la première fois que l’option Booster coûte aussi cher. // Source : X

Free gonfle son option Booster, sans répercussion sur les anciens abonnés

Depuis plusieurs mois, Free s’amuse à régulièrement fait évoluer son option Booster. Son prix est toujours resté à 2,99 euros par mois, mais parfois avec 1 Go d’Internet, parfois avec 5 Go d’Internet. Il suffit d’y souscrire au bon moment pour bénéficier de l’offre la plus avantageuse, puisque l’option Booster ne concerne que les nouveaux clients.

Depuis le 6 mai 2024, l’option Booster à 2,99 euros n’existe plus. Elle est remplacée par une formule « Booster 20 Go » à 4,99 euros par mois, avec 20 Go d’Internet 4G en France et 10 Go en Europe. C’est plus généreux, mais avec une hausse des prix obligatoire. Certains clients, qui ne consomment que très peu d’Internet, n’ont pas d’intérêt à passer à 20 Go de data.

Les trois forfaits Free. // Source : Numerama

À noter que Free ne touche pas aux anciennes offres, ce qui veut dire que les personnes avec un Booster à 2,99 euros par mois ne basculeront pas automatiquement sur le booster plus cher. Quoi qu’il en soit, Xavier Niel s’était engagé à « ne pas augmenter les forfaits à 2 euros ni ceux à 19,99 ». Même s’il n’a rien précisé sur l’option booster, il s’agit d’une option mise en avant avec le forfait 2€. On peut donc y voir une augmentation des prix cachée, du moins pour les personnes qui veulent Internet dans l’offre Free la plus abordable.

Que proposent les concurrents de Free pour le même prix ?

Le forfait 2€ de Free, lancé en 2012, se contente de 50 Mo d’Internet. De quoi recevoir une dizaine de mails tous les mois, au grand maximum. Il se limite aussi à deux heures d’appel par mois, alors que la norme est plutôt à l’illimité. Les abonnés Freebox peuvent gratuitement y souscrire s’ils souhaitent disposer d’une SIM secondaire.

Avec la nouvelle option Booster, Free permet de débloquer les appels illimités, de passer à 20 Go d’Internet en France (en 4G) et à 10 Go d’Internet en Europe. Le coût total du forfait passe alors à 6,99 euros par mois ou à 4,99 euros par mois pour les abonnés Freebox.

À ce prix, Free est-il imbattable ? Pas vraiment. En réalité, à 6,99 euros par mois, tous les opérateurs proposent une offre similaire, comme l’a constaté Numerama le 6 mai 2024.

SFR (Red) et Bouygues font mieux avec 11 Go ou 16 Go d’Internet en Europe,

Orange (Sosh) est le moins bien loti avec 10 Go d’Internet en France au même prix.

En revanche, l’offre de Free n’a pas d’équivalent pour les abonnés Freebox, qui économisent 2 euros tous les mois.

Free 2€ Free 2€ Booster Sosh Red B&You Appels 2 heures Illimités Illimités Illimités Illimités SMS/MMS Illimités Illimités Illimités Illimités Illimités Internet en France 50 Mo 20 Go en 4G 10 Go en 4G 20 Go en 4G 20 Go en 4G Internet en Europe 50 Mo 10 Go en 4G 10 Go en 4G 11 Go en 4G 16 Go en 4G Prix 2 euros 6,99 euros 6,99 euros 6,99 euros 6,99 euros Prix abonné Freebox 0 euro 4,99 euros – – –

Avec sa nouvelle option Booster, Free continue de titiller le marché de l’entrée de gamme. L’opérateur actualise aussi régulièrement son forfait spécial « Série Free », valable un an, qui propose en mai 2024 une enveloppe data de 140 Go en 4G. Seul le forfait Free 5G, avec 250 Go de données (ou illimité pour les abonnés Freebox), n’a jamais changé de prix (19,99 euros ou 9,99 euros pour les abonnés Freebox). À voir si Free conservera cette hausse à l’avenir ou s’il reviendra, pour tenir sa promesse, au forfait 2 € boosté originel.

