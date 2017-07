Tesla Motors a enfin dévoilé les caractéristiques définitives de sa Model 3. Deux fois moins chère que les précédents modèles du constructeur automobile, elle dispose des fonctionnalités habituelles de la marque. Tour d'horizon.

Article mis à jour le 29/07/2017 avec les informations officielles.

C’est à l’occasion d’une conférence de presse ayant eu lieu le 28 juillet 2017 aux États-Unis que le constructeur automobile américain Tesla Motors a dévoilé les caractéristiques définitives de sa nouvelle voiture, la Tesla Model 3. Sur scène, c’est Elon Musk lui-même — le CEO et président de l’entreprise — qui s’est chargé de donner les détails de cette nouvelle voiture, qui avait été présentée il y a quelques mois dans une version bêta et dont l’épopée vers l’industrialisation a été accompagnée d’un flot de rumeurs.

Que retenir de l’annonce de la Tesla Model 3 ? Qu’un certain nombre de bruits de couloir qui circulaient il y a encore quelques jours ont tapé dans le mille, notamment au niveau de l’accélération et de l’autonomie. Mais surtout, que cette automobile se veut bien plus abordable pour le grand public que les autres modèles de l’entreprise. Enfin, que l’industrialisation sera, de l’aveu d’Elon Musk, une épreuve colossale à surmonter pour Tesla, qui réalise enfin son rêve de proposer une voiture électrique à la fois élégante et abordable.

Prix Quel est le prix de la Tesla Model 3 ?

En effet, la version de base du Model 3 est annoncée au prix de 35 000 dollars (environ 29 000 euros au cours actuel). En comparaison du reste de l’industrie automobile sur cette gamme, ce n’est pas grand chose et par rapport aux précédents modèles de Tesla Motors, le Model 3 est deux fois plus abordable. Et surtout, le constructeur ne boxe pas tout à fait dans la même catégorie, puisqu’il vend des voitures électriques. Cette voiture à 35 000 dollars est livrée avec une batterie dite standard.

La Tesla Model 3 sera aussi vendue avec une batterie plus puissante, pour 44 000 dollars. Comme sur les Model S et les Model X, Tesla a donc décidé de décliner son modèle milieu de gamme sur plusieurs niveaux d’autonomie, d’accélération et de vitesse. Nos confrères d’Electrek estiment que les Model 3 embarquent des batteries de 55 kWh ou 75 kWh.

Performances / Autonomie Quelles performances, quelle autonomie ?

Tesla Model 3 Batterie Standard

35 000 dollars (prix en euros encore à définir)

350 kilomètres d’autonomie

0 à 60 miles par heure en 5,6 secondes (0 à 96 km/h)

Vitesse maximale de 209 km/h

Tesla Model 3 Batterie Longue Distance

44 000 dollars (prix en euros encore à définir)

498 kilomètres d’autonomie

0 à 60 miles par heure en 5,1 secondes (0 à 96 km/h)

Vitesse maximale de 225 km/h

Fonctionnalités Quelles fonctionnalités ?

Naturellement, le Model 3 inclut toutes les fonctionnalités qui figurent déjà sur les autres produits de la marque, en particulier l’option autopilote que nous avons testée à de nombreuses reprises. Comme son nom le laisse entendre, celle-ci permet de basculer de la conduite manuelle à la conduite autonome, en confiant le volant à l’ordinateur de bord, qui se charge alors de gérer la plupart des manœuvres. La Tesla Model 3 est équipée de sept caméras, d’un radar avant et de douze capteurs à ultrasons qui, d’après Muisk seront suffisant pour faire de l’autonomie de niveau 5 quand le logiciel, les routes et la législation seront prêts.

Autre aspect assez étonnant avec ce Model 3, l’absence d’un tableau de bord classique. À la place, Tesla Motors a fait le choix d’un simple écran LCD de 15 pouces situé entre les deux sièges avant du véhicule. C’est depuis cet écran que les diverses informations utiles au conducteur s’affichent, comme la carte GPS du trajet par exemple. Pour Elon Musk, c’est un moyen, aussi, d’habituer les conducteurs à la conduite autonome : bientôt, ils n’auront plus besoin d’avoir des informations devant eux.

Disponibilité Quand sera-t-elle disponible en France et en Europe ?

Le Model 3 sera proposé sur le marché européen, mais les clients qui ont les moyens de se l’offrir devront faire preuve de patience. Les premiers modèles devraient être livrés à l’automne 2017, mais si vous commandez maintenant, il est question d’une livraison qu’à partir de 2018. Pour Tesla Motors, ce sera un délai qui sera mis à profit, en augmentant par exemple le nombre de stations de recharge (superchargeurs) sur le Vieux Continent.

Le rythme de production annuel sera de 500 000 voitures par an pour le monde entier.