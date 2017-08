Après le fiasco du Note 7, Samsung comptait dévoiler son Galaxy Note 8 le 23 août prochain à New York. Mais un leak vient de griller la priorité au géant coréen en dévoilant le look de ce nouveau (et massif) smartphone.

Alors que Samsung prévoyait de dévoiler son tout dernier modèle de Galaxy Note le 23 août prochain, un leak d’Evan Blass, journaliste du site VentureBeat, vient de couper l’herbe sous le pied au géant coréen.

En effet, ce sont plusieurs visuels qui ont été publiés sur le compte Twitter du journaliste américain, levant le voile sur le look du futur Galaxy Note 8, censé faire oublier les graves problèmes de batterie du précédent modèle.

Sur ce leak, on observe le Galaxy Note 8 accompagné de son stylet dans deux coloris, noir et or, ainsi que sous plusieurs angles. Une autre image justifie également le slogan « faites les choses en plus grand », montrant ainsi son écran des plus massifs.

Samsung Galaxy Note8 (in Midnight Black) pic.twitter.com/QZii9xFarQ — Evan Blass (@evleaks) July 31, 2017

Double objectif et double flash

Les quelques images dévoilées permettent de se faire une idée sur la taille et les fonctionnalités de ce nouveau smartphone. Prévu pour bénéficier d’une diagonale de près de 6,3 pouces, l’écran est un Infinity Display AMOLED avec des bords incurvés.

Il sera doté d’une définition de 2960 x 1440 pixels. L’écran qui est une innovation déposée par Samsung plus tôt dans l’année et que l’on peut déjà observer sur les Galaxy S8 et S8+. On peut également observer, au dos de l’appareil, un double objectif et un double flash, ainsi qu’un Touch ID pour déverrouiller le smartphone.

Après le bon accueil du modèle S8, ce Samsung Galaxy Note 8 aura la lourde tâche de faire définitivement oublier les batteries explosives de son modèle précédent, le Note 7. Mais la marque coréenne a déjà rassuré sur le sujet, avec de nouvelles procédures de fiabilité. Espérons qu’elles soient quand même plus fiables que les mesures qui ont été mises en place pour éviter les leaks.

When it rains etc. pic.twitter.com/D0lFR5Wn1B — Evan Blass (@evleaks) August 1, 2017

Prévu pour bénéficier de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, il faudra tout même attendre la date originalement annoncée du 23 août, avec la tenue d’une conférence se déroulant à New York et diffusée en live sur le web, pour découvrir bien plus en détail ce nouveau produit de Samsung. Le Note 8 devrait sortir quelques semaines après son annonce, en septembre 2017 et pourrait couter près de 999 €.