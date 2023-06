Le programme Self Repair, lancé aux États-Unis en 2022, arrive en Europe. Sur un magasin en ligne, Samsung vend désormais des pièces détachées pour ses smartphones et ordinateurs, en plus de ses téléviseurs, ses lave-linge, lave-vaisselle et aspirateurs.

Oubliez l’appellation Self Repair, place à l’Autoréparation. Depuis le 19 juin 2023, Samsung France propose sur son site web un magasin dédié à l’achat de pièces détachées pour ses produits. Une avancée majeure dans une industrie qui s’est souvent opposée aux réparations, mais qui fait de plus en plus d’efforts depuis que les États-Unis et l’Union européenne se penchent sur le sujet. Dans le cas des smartphones Galaxy, les plus vendus en France, Samsung commence par le haut de gamme avec des pièces dédiées à ses S20, S21 et S22.

Toutes les catégories de produits éligibles à l’Autoréparation, avec à chaque fois peu de références pour l’instant. // Source : Numerama

Des réparations plus simples que chez Apple

Avant Samsung, Apple avait lancé son propre magasin de réparation en 2022. Si Samsung semble s’en être inspiré avec sa propre initiative, les prix pratiqués par le constructeur coréen semblent plus raisonnables, d’autant plus qu’ils n’imposent pas la location d’encombrants kits de réparation pour démonter ses produits.

Dans le cas d’un Galaxy S21+ par exemple, on peut remplacer un écran pour 171,60 euros, la caméra frontale pour 40,18 euros ou le port USB-C pour 32,89 euros. Des tarifs plutôt en phrase avec la réalité du marché, bien qu’un peu élevés pour certains. En revanche, Samsung ne semble pas avoir en stock la batterie pour ce produit, ce qui est un peu bête en raison de son risque d’épuisement plus élevé. Le Galaxy S20+ dispose bien de batteries de remplacement, à 37,84 euros pièce. C’est raisonnable pour une batterie authentique.

Sans grande surprise, les composants du S22 Ultra coûtent plus cher que ceux des S22 classiques. // Source : Numerama

Évidemment, la page Autoréparation de Samsung France ne se contente pas de vendre des produits. De nombreux tutoriels sont proposés, par exemple, pour diagnostiquer soi-même un problème.

En ce qui concerne les réparations en elles-mêmes, une page dédiée existe sur le site de Samsung, mais elle manque de clarté. Il va falloir que Samsung simplifie ce processus, puisqu’il est aujourd’hui très dur de trouver un guide de réparation de batterie sur son site. Nous ne serions, par exemple, pas contre des manuels correspondant aux produits dans le panier, pour gagner du temps. Autrement, il y a toujours les guides du site iFixit.

Le site de Samsung devrait proposer des guides de réparation ici, mais il n’y en a pas. C’est un peu dommage, après avoir passé 5 étapes. // Source : Numerama

Aux États-Unis, Samsung s’était justement associé à iFixit pour lancer son programme de réparation à la maison. En Europe, la marque a fait le choix d’ASWO, un spécialiste allemand de l’électronique.

Il n’y a plus qu’à espérer que le Coréen étende rapidement son programme d’autoréparation à ses smartphones milieu de gamme, les plus vendus, pour que son initiative ait un vrai impact écologique. Quoi qu’il en soit, difficile de ne pas saluer l’initiative. Un monde où les consommateurs sont invités à réparer plutôt qu’à remplacer ne peut qu’être meilleur.

