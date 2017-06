Elon Musk a profité de l'assemblée annuelle des actionnaires de Tesla pour détailler le calendrier à court terme de l'entreprise. Il a notamment dévoilé un premier aperçu de la très attendue Model Y.

À l’occasion de l’assemblée annuelle des actionnaires de Tesla, ce mardi 6 juin, certains s’attendaient à voir adoptée une motion qui aurait permis de soumettre le conseil d’administration à des élections annuelles — plutôt qu’à une nomination pour 3 ans — et ainsi lutter contre son prétendu manque d’indépendance vis-à-vis d’Elon Musk. La proposition a finalement été rejetée, confortant la position de Musk au sein de l’entreprise.

L’entrepreneur aux nombreux projets — les tunnels anti-embouteillages avec la Boring Company, l’espace avec SpaceX, la liaison cerveau-machine avec Neuralink — a quant à lui profité de cette réunion pour discuter avec les actionnaires mais surtout pour répondre à des questions posées sur Twitter autour de Tesla.

Model Y Premier aperçu du Model Y, attendu pour 2019

Particulièrement attendue, la Model Y, un SUV compact entièrement électrique, restait jusqu’ici bien mystérieuse. Elon Musk en a dévoilé un premier aperçu pendant l’assemblée tout en annonçant qu’elle serait disponible en 2019.

L’image, plus conceptuelle que concrète, ne révèle pas le design final de la voiture mais elle confirme un élément connu à son sujet : une taille intermédiaire (plus petite que la Model X mais plus grande que la Model 3).

La Model Y sera aussi dotée d’une batterie plus simple et des portes Falcon qui se déplient telles des ailes, comme sur la Model X. Une usine dédiée à la production de Model Y verra le jour, tandis que les batteries et autres composants du véhicule seront construits dans la gigafactory du Nevada.

La déclaration prometteuses de Musk au sujet de cette nouvelle voiture renforce encore les attentes : « Il existe un nombre important d’améliorations possibles dans la production qui permettent de construire une voiture d’une façon inédite par rapport à tout ce qui a été fait avant. » D’où l’intérêt, pour la Model Y, d’être produite sur un support totalement différent de celui de la Model 3.

Model 3 La Model 3 « basique » attendue pour juillet

La Model 3, la voiture milieu de gamme sur laquelle Tesla concentre actuellement l’essentiel de ses efforts, est sur le point d’arriver : Elon Musk affirme que le premier véhicule sera livré en juillet 2017, soit dans un mois seulement.

Pour des raisons pratiques, le véhicule sera doté d’un unique moteur contrairement aux versions spécifiques des Model S et Model X conçues pour une conduite en ville et sur l’autoroute : l’idée est d’éviter des retards de production, après l’expérience compliquée du Model X SUV. Les options offertes aux clients se limiteront de fait à la couleur et au type de volant.

Tesla mise en effet sur la construction de 500 000 Model 3 par an d’ici 2018. Elon Musk s’est livré à un mea culpa : « Nous avons choisi des configurations initiales vraiment très simples pour la Model 3. Avec la X, les choses étaient beaucoup trop compliquées dès le début : c’était stupide et j’en étais le principal responsable. »

Camion électrique Le camion électrique conçu en collaboration

Si rendez-vous est pris pour septembre afin d’en savoir plus sur le camion 100 % électrique en cours de développement par Tesla, Elon Musk a d’ores et déjà révélé que son apparence était conçue avec l’aide de ses futurs potentiels acheteurs : « Nous les impliquons de très près dans la conception du design pour s’assurer qu’il correspondra à leurs besoins. Ce n’est donc pas un mystère. »

Il s’est aussi dit prêt à produire autant de camions que nécessaire, en espérant atteindre un niveau de production industrielle d’ici 2 ans.

Superchargeurs Le double de Superchargeurs d’ici fin 2017

Les Superchargeurs, du nom des stations de recharge des véhicules Tesla capables d’offrir plus de 270 km d’autonomie en seulement 30 minutes de charge, vont bénéficier d’un investissement accru. L’entreprise compte en effet doubler leur nombre pour atteindre la barre des 100 000 Superchargeurs d’ici la fin de l’année 2017 — en France, on en dénombre actuellement une quarantaine.

Et il s’agit seulement d’un début puisque Tesla compte en ajouter encore 50 % supplémentaires en 2018. Les Superchargeurs se verront aussi dotés de services supplémentaires, même si Elon Musk est resté flou sur les détails concrets de cette nouveauté.

Musk et Tesla Tesla reste la priorité de Musk

Si Elon Musk aime particulièrement tweeter à propos de sa Boring Company, il a tenu à préciser — une nouvelle fois — que ce projet restait secondaire par rapport à son activité principale. Il a ainsi détaillé la répartition de son temps de travail : « 90 % de mon temps est divisé entre SpaceX et Tesla. Je veux que ce soit clair. […] Tout le reste représente moins de 10 %. »