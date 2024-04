Lecture Zen Résumer l'article

Twitter, devenu X, expérimente actuellement une nouvelle section nommée « Explore », à la place des TT (Trending Topics). Il s’agit d’un résumé de quatre actualités par Grok, l’intelligence artificielle générative d’Elon Musk. Plus personne ne verra les mêmes tendances.

Petite révolution sur X (ex-Twitter), qui pourrait prochainement se débarrasser des cultissimes tendances (TT). À la place des mots les plus populaires du moment, Numerama a pu remarquer le 19 avril 2024 que le réseau social d’Elon Musk expérimente une nouvelle section nommée « Explore », encore en version bêta. Sur la page d’accueil de Twitter, à droite du fil, quatre actualités apparaissent, à la manière de Google News ou Apple News.

Quand on clique sur une de ces actualités (personnalisées en fonction de l’algorithme des utilisateurs), on ne voit pas des tweets, mais un paragraphe. Il s’agit d’un résumé des publications les plus populaires, par l’intelligence artificielle Grok, développée par xAI. En dessous, les tweets qui ont servi à générer ce résumé apparaissent.

Capture d’écran du nouveau menu Explore de Twitter, avec un article résumé par Grok à droite. // Source : Captures Numerama

L’information racontée par une IA : what could go wrong?

Selon les observations de Numerama, ce test s’étend à tous les utilisateurs du réseau social, même s’ils ne payent pas l’abonnement X Premium (ex-Twitter Blue). Personne ne semble avoir les mêmes suggestions, alors que les tendances permettaient de faire une photographie du réseau social, pour avoir une idée des sujets qui font débat en France ou dans le monde. La section X Explore est une sorte de mélange entre le fil Pour vous et les anciennes tendances personnalisées.

Le fil Explore n’est jamais le même. Ici les fils de quatre journalistes de Numerama. // Source : Captures Numerama

En plus de ces titres plus exhaustifs, X propose un résumé par une IA quand on clique sur un sujet. De quoi susciter l’inquiétude, alors que les tweets populaires sur Twitter sont souvent clivants.

Y a-t-il une chance que Grok confonde opinion et information ? Les premiers articles résumés par le réseau social concernent souvent Elon Musk, Tesla et SpaceX. Un article sur la Russie penche en faveur du pays, qui serait soutenu par les utilisateurs du réseau social pour sa posture vis-à-vis d’Israël… Certains tweets mis en avant par Grok viennent de comptes d’extrême droite.

En se basant sur des tweets, Grok voit ici que les utilisateurs soutiennent la Russie pour son opposition à Israël. // Source : Capture Numerama

« Cette actualité est un résumé des messages postés sur X et peut évoluer dans le temps. Grok peut faire des erreurs, vérifiez ses déclarations », indique chaque résumé d’actualité, pour dédouaner X de toute responsabilité en cas de fake news.

Si la fonction Explore est disponible en France, il faut noter que les titres et les articles résumés ne le sont qu’en anglais. Twitter ne propose pas d’outil de traduction, ce qui laisse penser que son déploiement en France est peut-être une erreur. Grok, sous sa forme chatbot, n’est pas disponible chez nous.

Un test amené à se généraliser ?

Remplacer les tendances par des résumés des tweets les populaires peut-il se pérenniser ? Il y a un risque pour X, souvent pointé du doigt pour sa politique qui accentue la désinformation. Les comptes payants sont mieux valorisés, ce qui leur permet d’e faire ‘exprimer leurs opinions plus facilement. Si Grok est incapable de questionner l’origine d’une information, il pourrait se transformer en un vaste outil de désinformation, en racontant des bêtises aux utilisateurs du réseau social, qui plus est en les ciblant avec des contenus qu’ils veulent entendre.

Pour l’instant, Elon Musk et X n’ont pas communiqué sur ce test, qui pourrait mettre du temps à éclipser définitivement les tendances. Le milliardaire considère néanmoins que X va remplacer les médias, ce qui laisse penser que ce test s’inscrirait dans une vision plus large.

Numerama n’a pas pu contacter les représentants de X, puisque l’entreprise ne communique plus depuis son rachat par Elon Musk.

