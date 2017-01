« C’est le moment de se remplir les poches » indique la notification. Ou comment rendre l'expérience Super Mario Run chronophage.

Depuis le lancement de Super Mario Run, le 15 décembre dernier sur iOS, on ne peut pas dire que Nintendo s’est reposé sur ses lauriers. La firme nippone se retrousse en effet sans cesse les manches pour alimenter le premier vrai jeu mobile de son histoire. On a par exemple pu profiter de quelques éléments aux couleurs de Noël pour habiller son Royaume tandis que les courses amicales ont été ajoutées pour jouer avec ses amis sans prise de tête. Récemment, Nintendo a lancé un nouvel évènement baptisé « Déluge de pièces ». Il a débuté ce lundi 16 janvier et se terminera le 26 janvier prochain, à 7h59.

De quoi devenir riche

Comme son nom l’indique, « Déluge de pièces » permet aux joueurs de faire le plein… de pièces. Concrètement, cela se matérialise par un multiplicateur 1,5 dans les défis Toad, qui nécessitent toujours un ticket en guise de participation (même durant la période). Il faut bien évidemment remporter le duel pour en profiter et, à contrario, un échec fait gagner le même nombre de pièces qu’en temps normal. La notification d’annonce précise à tout hasard qu’il est nécessaire d’avoir terminé le tutoriel de l’éditeur de Royaume pour bénéficier de ce bonus. Logique, l’argent ainsi récolté sert à remplir son Royaume avec des objets de décoration.

Nul doute que cet événement n’est que le premier d’une longue série à même de scotcher les joueurs sur leur iPhone et/ou leur iPad. Les utilisateurs Android, eux, devront patienter jusqu’au lancement de Super Mario Run sur Google Play. Les inscriptions pour être alerté de sa disponibilité ont été lancées récemment.