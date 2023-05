Lancé en 2011 avec iCloud, « Mon flux de photos » était la vision originelle d’Apple en matière de synchronisation des images. Avec le temps, Apple s’est mis à la synchronisation entière de la photothèque, mais il faut bien vérifier qu’elle est activée.

En 2011, Apple a remplacé le service payant MobileMe par iCloud, devenu indispensable dans son écosystème depuis. Si iCloud permet de faire de nombreuses choses aujourd’hui (VPN intégré, protection pour les mails, service de stockage, synchronisation des messages, etc.), le service d’Apple était bien plus limité à son lancement. En plus de synchroniser les mails, les calendriers et les contacts, une de ses seules fonctions cool était « Mon flux de photos», un service gratuit pour synchroniser entre ses appareils ses 1 000 dernières images. Ce service avait un avantage de taille : les photos synchronisées n’étaient pas décomptées des 5 Go inclus par défaut, ce qui le rendait indispensable pour les propriétaires d’un iPhone, d’un iPad ou d’un Mac.

12 ans plus tard, alors qu’il est désormais possible de synchroniser sa photothèque entière dans le nuage avec « iCloud Photos » (mais en achetant du stockage), Apple annonce la fin de « Mon flux de photos », qui n’était de toute façon plus disponible pour les nouveaux utilisateurs. Les derniers habitués du service ne pourront plus synchroniser de nouvelles images à partir du 26 juin et auront jusqu’au 26 juillet pour télécharger localement leurs photos, avant suppression des serveurs d’Apple.

Comment vérifier que l’on utilise iCloud Photos ou Mon flux de photos ?

Sauvegarder régulièrement son smartphone est impératif en 2023, au risque de perdre de nombreuses données précises en cas de problème.

Pour s’assurer de ne prendre aucun risque après le 26 juillet 2023, rendez-vous dans les Réglages de votre iPhone. Touchez votre nom tout en haut, rendez-vous dans iCloud et sélectionnez Photos. Si l’option Synchroniser cet iPhone est activé dans la section d’en tête « Photos iCloud », alors tout va bien. En revanche, si vous voyez encore une mention de « Mon flux de photos », alors il va falloir se préparer à effectuer une transition.

Les photos iCloud prennent cette forme. Si ce réglage est activé, l’arrêt du flux de photos ne vous concerne pas. // Source : Capture Numerama

Par quoi remplacer Mon flux de photos ?

Si par malheur, vous utilisez encore « Mon flux de photos », plusieurs options s’offrent à vous :

Télécharger localement toutes les photos issues du flux . Dans l’application Photos, allez dans Albums et sélectionnez Mon flux de photos . Sélectionner les images que vous souhaitez sauvegarder et faites Enregistrer . Vous pourrez ensuite les transférer ailleurs.

. Dans l’application Photos, allez dans et sélectionnez . Sélectionner les images que vous souhaitez sauvegarder et faites . Vous pourrez ensuite les transférer ailleurs. Abonnez-vous à iCloud Photos . Le plus simple est d’opter pour la synchronisation entière de sa photothèque iCloud, mais cela risque d’être payant. Puisque les 5 Go offerts par Apple sont ridicules en 2023, il faudra sans doute débourser 99 centimes par mois pour passer à 50 Go. (Mon flux de photos était gratuit puisque limité à 1 000 photos, pour juste transférer des images rapidement, avant AirDrop).

. Le plus simple est d’opter pour la synchronisation entière de sa photothèque iCloud, mais cela risque d’être payant. Puisque les 5 Go offerts par Apple sont ridicules en 2023, il faudra sans doute débourser 99 centimes par mois pour passer à 50 Go. (Mon flux de photos était gratuit puisque limité à 1 000 photos, pour juste transférer des images rapidement, avant AirDrop). Optez pour un autre service, comme Google Photos. Si payer pour iCloud ne vous convient pas, d’autres services comme ceux de Google ou Amazon pourraient vous convenir. Plus généreux en stockage gratuit, ils sont capables d’absorber l’entièreté de votre photothèque. Ayez-tout de même en tête qu’Apple a meilleure réputation en matière de vie privée.

Le logo d’Apple Photos à gauche. Le logo de Google Photos à droite. // Source : Numerama

Dans tous les cas, on ne le répètera pas assez, sauvegardez vos photos. Toutes les personnes qui refusent d’activer la synchronisation dans le cloud risquent tous une immense frustration le jour où il leur arrivera quelque chose, on vous incite donc vivement à ne pas vous faire avoir.

Mon flux de photos a sans doute dépanné pendant longtemps des millions d’utilisateurs Apple, mais le service est infiniment inférieur à iCloud Photos.

