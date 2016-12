Vous avez installé vos réseaux sociaux et l'app de votre service mail et vous peinez à trouver les perles des différents magasins d'applications ? Vous trouverez dans ce guide 9 apps indispensables pour votre nouveau smartphone. En plus, elles sont gratuites.

Noël a peut-être, pour vous, été l’occasion de découvrir au pied du sapin un nouveau smartphone. Peut-être même que le Père Noël a changé votre vie puisque vous n’aviez pas de smartphone avant. Si c’est le cas, vous allez découvrir un monde dans lequel il existe des millions d’applications pouvant faire tout et n’importe quoi — mais surtout n’importe quoi. Comme c’est trop facile d’oublier l’essentiel ce petit guide vous permettra de commencer à utiliser vos nouveaux objets sereinement.

Nous avons volontairement omis de ce guide les réseaux sociaux que vous avez probablement déjà (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat…) et les applications liées à votre adresse mail, comme Gmail ou Outlook. Nous espérons ainsi vous faire découvrir quelques perles que nous utilisons quotidiennement.

CityMapper CityMapper

Si vous pensiez que Maps ou Plans étaient les meilleurs niveaux trajets urbains, vous vous trompez. CityMapper est une application dont l’excellence se retrouve à bien des niveaux. Le concept est simple : si vous voulez vous rendre quelque part dans l’une des villes prises en charge par l’application, il vous suffit de rentrer une adresse et CityMapper vous propose plusieurs itinéraires en transports en commun, en vélo ou en taxi/Uber. L’application utilise les données publiques et celles fournies par les utilisateurs pour aller jusqu’à vous dire à quel endroit du train vous devez vous mettre pour optimiser vos déplacements.

Un must have disponible sur iOS et Android.

Google Photos Google Photos

Trier, sauvegarder, modifier, partager et enrichir tous vos clichés en une seule application gratuite ? C’est possible avec Google Photos. Toutes les applications de Google ne sont pas toujours des exemples de réussite, mais Photos s’approche de la perfection, que ce soit au niveau de l’ergonomie générale ou des fonctionnalités mises à disposition des utilisateurs. Elle dépasse de très loin l’application native des iPhone (qui a besoin d’un compte iCloud payant très rapidement) ou les applications de galerie que pourraient mettre à disposition les différents constructeurs.

C’est aussi disponible sur iOS et Android.

Google Traduction Google Traduction

On se moque tellement de Google Traduction que le nom du service est devenu un synonyme de mauvaise traduction, faite à la va-vite sans compréhension du contexte. Mais l’application développée par Mountain View pourrait vous sauver la mise de nombreuses fois. En plus d’avoir toutes les fonctionnalités du site web, elle dispose également de fonctionnalités hors ligne, ce qui vous permet d’économiser de précieuses données quand vous êtes à l’étranger. La traduction rapide en réalité augmentée est impressionnante d’efficacité pour lire des panneaux ou des menus.

Disponible gratuitement sur iOS et Android.

Office Lens Office Lens

Qui a dit que Microsoft n’était pas présent sur smartphone ? Redmond a proposé une application complètement géniale pour scanner tous vos documents depuis votre smartphone. Office Lens n’est pas mise en avant outre mesure, mais elle fait gratuitement et avec brio ce que des tas d’applications moins bien conçues tenteraient de vous vendre. Vous pouvez scanner vos documents, vos photos et même les tableaux blancs à la fin d’une réunion et exporter les fichiers en .jpg ou en .pdf. Nous l’utilisons à peu près toutes les semaines.

Elle est dispo sur Android et iOS.

La Matinale La Matinale du Monde

Nos confrères du Monde ont développé une excellent application pour être au courant des nouvelles le matin — ou se mettre à jour sur ce qu’il s’est passé la veille. La Matinale va vous proposer une sélection d’articles bien mis en forme. Le premier écran vous proposera de conserver des articles à lire ou de les supprimer, dans une interaction à la Tinder. Une fois votre liste de lecture constituée, vous pourrez accéder aux articles même sans connexion à Internet. Notez que pour profiter à fond de l’application, il faut être abonné à l’offre numérique du Monde.

Elle se télécharge sur iOS et Android.

Signal Signal

Vous souhaitez un peu d’intimité dans vos conversations ? Il n’y a pas vraiment mieux que Signal pour communiquer de manière chiffrée avec vos contacts. L’application, recommandée par Snowden, est aussi bien fichue que toutes les messageries grand public, de WhatsApp à Facebook Messenger, et se prend en main en quelques secondes. Face à la surveillance généralisée qui devient de plus en plus commune, c’est une application à avoir obligatoirement sur son smartphone.

À télécharger d’urgence sur iOS et Android.

Croix Rouge Croix Rouge

Le problème avec les accidents, c’est qu’ils arrivent bien souvent quand on s’y attend le moins — et on voudrait naturellement qu’ils n’arrivent jamais. L’application Croix Rouge est vraiment bien fichue et pourrait vous sortir de nombreux pépins. En plus des rappels sur les différentes procédures de sécurité et premiers secours, elle vous géolocalise quand vous vous déplacez et vous indique les numéros d’urgence du pays où vous vous trouvez. C’est donc tout autant un guide pratique qu’un couteau suisse de terrain, à avoir absolument sur son smartphone.

Disponible sur iOS et Android.

YouMiam YouMiam

YouMiam a profité du côté old school de Marmiton pour développer une application de recette adaptée aux smartphones. L’application vous recommande des recettes selon vos goûts du moment et chaque préparation se fait pas à pas, en plusieurs écrans. Depuis sa création, elle a annoncé plusieurs partenariats qui lui ont permis d’augmenter considérablement sa base de données de recettes — notamment en intégrant des idées sur Marmiton. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux.

Ça se télécharge ici sur iOS et là sur Android.

Prisma Prisma

C’était la petite sensation de l’année 2016. Prisma utilise des algorithmes pour appliquer des filtres artistiques à vos photos. Contrairement à la plupart des applications qui font un travail un peu cheap, Prisma est impressionnant de créativité et vous pourrez donner à vos clichés des aspects vraiment intéressants. L’application a bien évolué depuis son lancement, notamment au niveau des méthodes de calcul pour appliquer les filtres et le tout est donc bien plus rapide que lors de notre test.

Disponible sur iOS et depuis peu, sur Android.

N’hésitez pas à nous partager vos incontournables dans les commentaires !