Après avoir déclaré que le Luke Skywalker dépeint dans Les Derniers Jedi ne correspondait pas à sa propre vision du personnage, Mark Hamill s'est livré à un mea culpa sur Twitter. L'acteur regrette d'avoir exprimé publiquement son désaccord avec Rian Johnson, réalisateur et scénariste du film, et se dit ravi du résultat final.

Si Les Derniers Jedi continue de dominer le box-office depuis sa sortie, le huitième épisode de Star Wars divise les spectateurs… et ne laisse pas non plus certains de ses acteurs indifférents, à en juger par les critiques récemment formulées par Mark Hamill, l’interprète de Luke Skywalker.

Dans une interview au site espagnol SensaCine mise en ligne le 15 décembre, l’acteur — qui avait hésité à reprendre son rôle plus de 30 ans après Le Retour du Jedi — regrettait en effet ouvertement l’évolution de son personnage désirée par Rian Johnson, réalisateur et scénariste de ce nouvel opus.

« Les Jedi ne baissent pas les bras. Même si [Luke] rencontrait un problème, il s’accorderait peut-être un an pour se ressaisir mais, s’il commettait une erreur, il tenterait de la corriger. C’était la différence fondamentale entre [Rian Johnson] et moi, mais il ne s’agit plus de mon histoire, c’est celle de quelqu’un d’autre » expliquait ainsi Mark Hamill. Avant de conclure : « J’ai presque dû concevoir Luke comme un autre personnage. Il s’agit peut-être de Jake Skywalker — ce n’est pas mon Luke Skywalker. »

« Les différences créatives sont inévitables »

Les propos de Mark Hamill ont abondamment été repris et commentés en ligne, notamment par certains fans déçus par Les Derniers Jedi, heureux de pouvoir brandir le mécontentement de cet acteur-clé de la saga comme argument en leur faveur. Mais face au tollé provoqué par cette interview, Mark Hamill a tenu à revenir sur ses propos.

« Je regrette d’avoir exprimé mes doutes et mes incertitudes en public. Les différences créatives sont inévitables dans tout projet mais restent généralement privées. Je voulais simplement faire un bon film, et au final j’ai eu droit à bien plus : Rian Johnson a réalisé un film GÉNIAL » a-t-il ainsi affirmé dans un tweet publié le 26 décembre.

Ce message accompagnait un retweet tiré d’une autre de ses interviews, où il expliquait déjà avoir du mal à accepter la vision de Luke choisie par Rian Johnson tout en reconnaissant que « sortir de sa zone de confort est une bonne chose ».

I regret voicing my doubts & insecurities in public.Creative differences are a common element of any project but usually remain private. All I wanted was to make good movie. I got more than that- @rianjohnson made an all-time GREAT one ! #HumbledHamill https://t.co/8ujJfBuEdV — @HamillHimself (@HamillHimself) December 26, 2017

Ce tweet tient-il à un rappel à l’ordre de Disney ou à un authentique mea culpa personnel de l’acteur connu pour son franc-parler ? Lors de son passage promotionnel à Paris, en novembre dernier, Rian Johnson évoquait en tout cas déjà ses différends créatifs avec l’interprète de Luke Skywalker : « Mark Hamill avait beaucoup d’idées (rires), et c’est génial ! Je lui ai dit : ‘Elles n’entreront pas forcément dans le canon de Star Wars mais on peut parler de ce qu’il a vécu pendant toutes ces années’. Je voulais qu’il comprenne avant tout ce qu’était devenu Luke Skywalker, pour qu’il s’attache et s’identifie mieux au personnage. »