Corentin Durand - il y a 4 heures Pop culture

Altered Carbon, c'est le nom de la nouvelle série prometteuse de Netflix. Pour 2018, le géant du streaming compte surprendre avec ce show de science-fiction au budget colossal qui compte tutoyer Westworld ou encore Star Trek. Découvrez l'univers et le casting de la série dans une featurette exclusive.

Dans un univers cyberpunk réalisé à grands coups d’effets teapéciaux, Altered Carbon compte explorer le thème de l’éternité. Cette série, créée par Laeta Kalogridis (Terminator Genisys, Avatar ou encore Shutter Island) souhaite prouver que Netflix dispose également des armes pour réussir une grande fresque futuriste à la hauteur des projets comme Star Trek : Discovery ou encore Westworld de HBO.

Pour résumer brièvement le pari du show, dont le teaser a déjà été dévoilé, il faut rappeler qu’il s’agit d’un thriller établi dans 300 ans où les consciences des humains ont été numérisées et peuvent se télécharger d’un corps à l’autre, garantissant aux plus fortunés une forme d’immortalité. Mais le drame des hommes rattrape la technologie et, bien vite, le héros du thriller se retrouve plongé à la recherche de son meurtrier.

Inspiré d’un thriller éponyme écrit par Richard K. Morgan, le show compte questionner les technologies comme les passions humaines en mêlant polar et science-fiction dans son cocktail. Laeta Kalogridis s’enthousiasme à propos du programme prévu pour le 2 février 2018 : « Je suis ravie de pouvoir partager l’univers cyberpunk de Altered Carbon avec le public de Netflix. »

Le tournage spectaculaire du show est qualifié d’ « expérience passionnante et folle » par sa créatrice. On découvre, en plus du synopsis, dans la featurette proposée par Netflix des affrontements politiques qui ne sont pas sans rappeler Blade Runner ou encore Hunger Games.