Electronic Arts prend un peu d'avance par rapport à la gamescom et diffuse une bande-annonce centrée sur les combats spatiaux de Star Wars Battlefront II.

Plusieurs mois après son annonce et quelques semaines avant son lancement, Star Wars Battlefront II se décide enfin à montrer ses combats spatiaux. Le sujet sera sans doute particulièrement discuté ce lundi soir, à l’occasion du show que tiendra Electronic Arts dans le cadre de la gamescom 2017. Mais le géant américain prend déjà les devants en diffusant une bande-annonce qui ne manquera pas de faire frissonner les nombreux fans de la licence.

Des frissons

En un peu plus d’une minute et vingt secondes, Star Wars Battlefront II étale ses qualités visuelles et sonores quand il s’agit de mettre en scène des batailles dans l’espace, à bord de vaisseaux que tout le monde connait. Pêle-mêle : le croiseur stellaire Liberté MC80, des X-Wing, des A-Wing, des Y-Wing, des chasseurs Tie, sans oublier le légendaire Faucon Millenium sans qui Star Wars ne serait pas vraiment Star Wars. On rappellera que le FPS multijoueur mélangera les trois époques de la saga.

On espère bien évidemment des améliorations sur cette composante essentielle de Star Wars Battlefront II, attendu pour le 17 novembre et pensé pour faire tout mieux que son prédécesseur. On attendra par exemple d’en apprendre plus sur les nouveaux vaisseaux de héros (ceux qui sont capable d’inverser le cours d’une bataille) et le nouveau système de classes des chasseurs (qui devrait être calqué sur celui des soldats pédestres).