Vidéo : Star Wars Battlefront II précise son histoire centrée sur les méchants Maxime Claudel - il y a 2 heures Pop culture

DICE et Electronic Arts ont diffusé un making-of sur l'histoire de Star Wars Battlefront II. Il nous permet d'en découvrir plus.

Avec Star Wars Battlefront II, DICE a décidé d’écouter les joueurs de A à Z. Critiqué à cause d’un contenu rachitique, son prédecesseur n’offrait pas de quoi s’amuser en solo. Un défaut qui sera totalement oublié dans la suite puisqu’elle comportera bel et bien une campagne s’articulant autour d’un personnage inédit prénommé Iden Versio, une pilote Tie très douée. À peine montré dans les bandes-annonces diffusées jusque-là, le mode histoire se précise un peu plus au travers d’un making-of et d’un portrait d’Iden sur le site officiel.

La campagne du Mal

DICE a pris le contrepied de ce qui se fait habituellement. En effet, le studio a préféré miser sur l’Empire pour raconter un arc inédit faisant le lien entre la chute de l’Empereur (Le Retour du Jedi) et l’avènement du Nouvel Ordre (Le Réveil de la Force). L’occasion de mieux explorer le lore si riche de Star Wars en suivant l’escouade secrète Inferno dirigée par Iden Versio, incarnée par l’actrice Janina Gavankar (vue dans les séries True Blood et The Vampire Diaries). Au début de Star Wars Battlefront II, l’héroïne va assister, impuissante, à la destruction de l’Étoile de la Mort depuis la lune forestière Endor. S’en suivra une expérience pleine d’action dans laquelle elle affrontera l’Alliance Rebelle.

Parce que la composante familiale est très importante dans Star Wars, les scénaristes n’ont pas oublié d’inclure des séquences où Iden Versio croise son père, l’Amiral Garrick Versio, très haut placé dans la hiérarchie impériale et connu pour sa dureté (relation complexe à prévoir). Une manière de rappeler que DICE ne trahira jamais la saga en respectant la moindre de ses facettes.

En outre, ce making-of fort utile n’oublie pas de dévoiler quelques phases de gameplay et on imagine qu’Electronic Arts n’en montrera pas beaucoup plus d’ici au lancement calé pour le 17 novembre sur PS4, Xbox One et PC.