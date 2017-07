DICE et Electronic Arts ont levé le voile sur les dates de la bêta multijoueur de Star Wars Battlefront II. Rendez-vous en octobre.

Actuellement en phase d’alpha test (ce qui nous a permis de découvrir la liste des Héros jouables), Star Wars Battlefront II aura logiquement droit à une bêta avant son lancement.

Et si certains espéraient y goûter dès cet été, il faudra finalement patienter quelques semaines supplémentaires : cette étape primordiale pour s’assurer de la solidité des serveurs ne sera pas effective avant octobre, un gros mois avant la sortie prévue sur PlayStation 4, Xbox One et PC (le 17 novembre).

Bêta en octobre, sortie en novembre

La bêta multijoueur de Star Wars Battlefront II sera ouverte du 6 au 9 octobre prochains. Mais ceux qui ont précommandé le FPS pourront jouir d’un accès anticipé démarrant le 4 octobre, soit deux jours plus tôt.

Du côté du contenu, on pourra s’offrir quelques frags sur les modes Assaut Galactique sur Naboo, correspondant aux phases de gameplay montrées durant la conférence EA Play 2017, et Assaut Starfighter multijoueur (avec du dogfight, plus de détails à son sujet durant la gamescom 2017).

Bêta multijoueur oblige, il ne sera pas possible de s’essayer au solo de Star Wars Battlefront II, l’une des grosses nouveautés de ce deuxième épisode beaucoup plus ambitieux et complet selon DICE et Electronic Arts. Au final, vous pouvez bel et bien faire une croix dans vos agendas.