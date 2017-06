Vidéo : Star Wars Battlefront II sera une vraie suite et le prouve avec une bande-annonce de gameplay Maxime Claudel - à l'instant Pop culture

Electronic Arts a diffusé une bande-annonce de gameplay centré sur le multijoueur de Star Wars Battlefront II. Il s'agira d'une vraie suite.

À quelques jours de l’ouverture des portes de l’E3 2017, Electronic Arts tient son EA Play, un évènement organisé en marge pour présenter ses futurs jeux. Il a logiquement démarré par une conférence centrée sur huit jeux, pas un de plus, dont Star Wars Battlefront II, sans aucun doute le plus gros et attendu. Pour preuve, le géant américain a diffusé une bande-annonce de gameplay présentant le multijoueur puis un livestream de plusieurs minutes montrant l’Assaut sur Theed. Développé par pas moins de trois studios (DICE, Motive et Criterion), le FPS s’annonce plus ambitieux que jamais : trois fois plus de contenus (c’était pas difficile), un mode solo et pas de Season Pass (ça, c’est une grande première).

Un vrai II

Electronic Arts a plus que jamais écouté les joueurs en répondant à leurs plaintes et leurs critiques. Ils voulaient plus de cartes, de modes, de héros… Et ils vont les avoir sans rien payer de plus. Du côté du multi, DICE a revu entièrement sa copie : intégration des classes, personnalisation de son soldat et moins d’aléatoire pour accéder aux unités puissantes et aux Héros (il se débloquent via des points récoltés en fonction de ses prouesses, non plus avec des jetons à ramasser).

Tout est fait pour encourager un peu plus le teamplay (exemple : la classe Officier diffuse une zone de boost autour de lui) et offrir de la profondeur au gameplay simpliste et récréatif de la franchise. Une bonne chose et, une fois encore, une belle réponse aux retours de la communauté.

Star Wars Battlefront II surfera bien évidemment sur la sortie en salles de Star Wars : Les Derniers Jedi avec une extension gratuite qui permettra notamment d’incarner les personnages Finn et Capitaine Phasma. Sans surprise, le blockbuster aura droit à sa bêta avant son lancement calé pour le 17 novembre. Elle sera accessible à tous ceux qui précommanderont le titre.