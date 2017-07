Grâce aux données contenues dans l'Alpha test de Star Wars Battlefront II, nous connaissons tout ou partie du casting de Héros qu'il sera possible d'incarner en multijoueur. Il y en a un paquet.

DICE et Electronic Arts ont pris les critiques essuyées par Star Wars Battlefront au mot. Pointé du doigt pour son manque de contenu malgré une fidélité à toute épreuve à l’oeuvre de George Lucas, le FPS orienté multijoueur va avoir droit à une suite bien plus copieuse. Nous en avons la preuve avec l’impressionnante liste de héros jouables, laquelle a fuité par le biais de l’Alpha test se tenant en ce moment même. En effet, certains chanceux n’ont pas hésité à partager leurs découvertes sur les forums.

Déjà une bonne liste

Star Wars Battlefront II fera revenir, sans surprise, les personnages emblématiques qui étaient présents dans le premier opus, à savoir Luke Skywalker, Princesse Leia, Dark Vador, Boba Fett, Lando Calrissian, Bossk, l’Empereur Palpatine, Han Solo et Chewbacca. Viendront s’ajouter Darth Maul et le Général Grievous de la prélogie, Kylo Ren, Rey et Phasma de la nouvelle trilogie, ou encore Yoda et Iden Versio (héroïne encore méconnue de la campagne solo). Bizarrement, Finn est absent alors qu’il a bel et bien été confirmé par Electronic Arts, ce qui suggère que ce casting révélé par les fichiers de l’Alpha test est incomplet. De toute manière, des DLC gratuits viendront certainement l’agrémenter après le lancement du FPS attendu pour le 17 novembre prochain.

On notera aussi que les Héros Nien Nunb, Greedo, Dengar, Jyn Erso et Orson Krennic ne semblent pas faire partie des plans de DICE concernant Star Wars Battlefront II. Peut-être n’était-il pas suffisamment populaire sur les serveurs du premier.