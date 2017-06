On a désormais une date de diffusion pour Star Trek Discovery : elle sera à retrouver le 25 septembre sur Netflix.

Trekkies, sortez-vos agendas : nous savons désormais à partir de quand sera diffusée la nouvelle série télévisée sur Star Trek. Ce sera le 25 septembre 2017 ; c’est ce qu’a fait savoir Netflix lundi 19 juin sur son compte Twitter. Il faudra donc que les fans de l’univers inventé il y a maintenant quelques décennies par Gene Roddenberry fassent encore un peu de patience.

Avec cette nouvelle série, vous suivrez les aventures du vaisseau USS Discovery avec à son bord le premier officier Michael Burnham. Chronologiquement parlant, l’oeuvre se situe une dizaine d’années avant la série originale. Et si la nouvelle création s’attachera à vous plonger dans un univers familier, avec des espèces et des planètes bien connues, vous aurez aussi droit de nouveaux mondes et peuples.

Produite par la chaîne américaine CBS, la série TV, dont la promotion a connu un coup d’accélérateur en mai avec la diffusion d’un premier teaser, sera retransmise à l’international par Netflix. Le site de vidéo à la demande par abonnement a en effet signé un contrat avec CBS pour obtenir les droits de diffusion. Initialement, la série devait arriver plutôt sur la plateforme de SVOD, mais sa disponibilité a pris du retard.