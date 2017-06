Microsoft a annoncé lors de l'E3 2017 que sa nouvelle console de jeu vidéo, la Xbox One X, fera tourner les jeux de la toute première Xbox. Un service qui marchera aussi pour la Xbox One.

Vous rêviez de pouvoir faire fonctionner des jeux vidéo d’antan sur une console ultra moderne capable d’afficher des images en ultra haute définition (4K), même si leurs graphismes n’ont plus rien à voir avec les standards actuels ? Bonne nouvelle, Microsoft a pensé à vous (et à votre vieille ludothèque) : en présentant la Xbox One X, l’entreprise a déclaré qu’elle marcherait avec les jeux de la Xbox.

Oui, vous avez bien lu : la toute nouvelle console du géant américain, qui sera lancée en fin d’année au prix de 500 euros, sera rétrocompatible avec des jeux qui ont pour certains seize ans d’âge. Si vous regrettiez de voir Halo : Combat Evolved, Dead or Alive 3 ou Oddworld : Munch’s Oddysee prendre la poussière, vous allez pouvoir leur donner une seconde vie sur la Xbox One X.

Selon Phil Spencer, le patron de la division Xbox chez Microsoft, la rétrocompatibilité entre les jeux de la Xbox et la Xbox One X sera active plus tard dans l’année. Sachant que la console doit être mise en vente le 7 novembre, l’entreprise américaine pourrait bien être en mesure de fournir ce service dès le jour J. En tout cas, il faut qu’il soit prêt pour Noël, afin d’avoir un argument supplémentaire à faire valoir.

La rétrocompatibilité, qui concerne aussi la Xbox One, est une fonctionnalité que Microsoft propose de longue date, même si elle a toujours été incomplète : lorsque la Xbox 360 est sortie, l’entreprise a fait en sorte qu’une partie de la ludothèque de la première Xbox puisse être utilisée sur la nouvelle machine. Idem entre la Xbox One et les jeux de la Xbox 360, dont la liste ne cesse de s’allonger au fil des semaines.

Aujourd’hui, la Xbox One est capable de faire fonctionner 386 jeux vidéo de la Xbox 360 et l’option serait un succès d’après Phil Spencer. En début d’année, il a affirmé que près de 50 % des possesseurs de Xbox One utilisaient la fonctionnalité qui a été mise en place à la fin de l’année 2015. Un succès qui a naturellement incité à poursuivre en ce sens, en incluant cette fois la ludothèque du début des années 2000.

La Xbox One X étant une évolution technique de la Xbox One, la nouvelle console de Microsoft continuera bien sûr à être rétrocompatible avec la liste des jeux Xbox 360 déjà pris en charge. En clair, selon les jeux que vous avez acquis dans votre passé de gamer, vous aurez potentiellement accès sur la même console aux titres de la Xbox, de la Xbox 360, de la Xbox One et de la Xbox One X.