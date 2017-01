Microsoft propose la rétrocompatibilité des jeux Xbox 360 avec la Xbox One. Voici la liste des titres concernés.

Prévue de longue date, la rétrocompatibilité de la Xbox One avec les jeux Xbox 360 est disponible depuis le 12 novembre 2015. Annoncée lors de l’E3, la fonctionnalité gère 316 jeux. D’autres titres sont ajoutés petit à petit à la liste.

Fonctionnalité gratuite, la rétrocompatibilité conserve, selon Microsoft, les sauvegardes, les scores, les succès et les extensions. Le mode prend aussi en considération le mode multijoueur avec des consoles différentes et permet de profiter des fonctionnalités de la Xbox One et de Windows 10 (Jeux DVR, captures d’écran, streaming) pour les titres de la 360.

Notez que le site Xbox propose une page où l’on voit la liste des jeux 360 compatibles avec la Xbox One de la ludothèque (c’est-à-dire les versions dématérialisées des jeux, pas ceux qui sont possédés sous forme de boîte avec disque).

Au cours de la dernière mise à jour, datant du 10 janvier, sept nouveaux jeux vidéo sont éligibles : Strania, The Splatters, Scrap Metal, Ghostbusters : The Video Game, Dragon Age : Origins, Battlefield : Bad Company 2 et Battlefield 3.

Ci-dessous, vous retrouverez la liste des jeux compatibles avec le mode rétrocompatibilité de la Xbox One.