Un nouveau programme va bientôt être mis en place sur Steam pour que les jeux vidéo méconnus mais de qualité puissent être davantage visibles, ce qui aura pour effet de rendre les faux jeux moins accessibles.

Pour beaucoup de joueurs, Steam est le lieu incontournable pour dénicher les pépites de l’industrie vidéoludique. Mais comme toute plateforme qui rencontre du succès, le service de Valve a aussi une face sombre contre laquelle le studio essaie de lutter. Car entre les logiciels malveillants, les faux avis et les notes ne reflétant pas la réalité, tout n’est pas rose sur Steam.

L’entreprise, évidemment, ne reste pas les bras ballants : elle traque les nuisibles qui se cachent dans les recoins de sa plateforme ; elle sépare les avis de joueurs ayant eu tel jeu sur Steam et ceux l’ayant obtenu ailleurs ; elle empêche les joueurs n’ayant pas acheté le jeu de le noter dans la boutique. C’est une lutte permanente mais qui petit à petit finit par assainir le service.

Les « Explorateurs Steam »

Mais ce ne sont pas là les seuls soucis auxquels Valve fait face. Steam doit composer avec d’autres problèmes, à commencer par la prolifération des jeux de très mauvaise qualité, inachevés, truffés de bug ou plagiés qui peuplent ses étals numériques. Face à cette situation, une nouvelle approche est en train de voir le jour avec la mise en place d’un programme baptisé « Explorateurs Steam ».

Le concept ? Les explorateurs Steam vont parcourir les tréfonds de la boutique et scruter les nouveaux arrivages afin de détecter les jeux prometteurs. Ceux qui seront jugés de cette façon par les explorateurs Steam pourront être marqués avec un petit drapeau ; plus un jeu sera marqué, plus celui-ci sera visible sur la plateforme, de façon à être vu par les autres joueurs.

Avec ce programme, Valve veut combattre les « faux jeux », en tout cas ceux qui ont été faits à la va-vite, par exemple par des développeurs sans scrupules qui tentent de se faire rapidement de l’argent facile. Plus généralement, il s’agit surtout de faire en sorte de tenir à distance les jeux qui ne devraient théoriquement pas figurer sur Steam, en les maintenant autant que possible loin des regards.

Un focus sur les jeux modestes

Les explorateurs Steam ne se focaliseront pas sur les blockbusters, comme The Witcher 3 : Wild Hunt, Metal Gear Solid V ou Batman : Arkham Origins, qui n’ont pas besoin d’eux pour être repérés par la communauté, mais sur les productions indépendantes plus modestes de qualité mais qui peuvent passer inaperçues sous l’avalanche de nouveaux titres qui survient régulièrement.

Avec ce dispositif, Valve s’en remet aux joueurs puisqu’il fait reposer sur leurs épaules tout l’évaluation. À eux de s’inscrire au programme — n’importe qui peut le faire — et de fouiller dans le catalogue pour mettre en avant les titres qui méritent de l’être. Pour l’heure, il n’a pas été précisé à quelle date le programme des explorateurs Steam sera en place sur la plateforme.