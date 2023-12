Valve n’échappe pas à la mode de la rétrospective. À quoi a ressemblé votre année 2023 sur Steam ? Avez-vous un peu trop joué à Baldur’s Gate 3 ?

PlayStation, Xbox, Nintendo Switch… Tous les acteurs du marché du jeu vidéo proposent leur rétrospective — un modèle calqué sur Apple Music, Spotify et Deezer pour obtenir un bilan de son année 2023. C’est maintenant au tour de Valve d’en faire de même pour Steam. On rappelle que l’entreprise a lancé un nouveau Steam Deck OLED il y a quelques semaines.

Steam est l’une des plateformes les plus populaires. Elle rassemble des millions de joueuses et de joueurs chaque jour sur des milliers et des milliers de titres. En mars dernier, elle a battu son record de fréquentation avec 33 598 520 personnes connectées en même temps (source : SteamDB). La courbe de trafic ne fait qu’augmenter, année après année.

Avez-vous beaucoup trop joué à Baldur’s Gate 3 des derniers mois ? Il est temps de le découvrir.

Rétrospective Steam 2023 // Source : Capture d’écran

Une rétrospective ultra-complète pour Steam

« Votre rétrospective 2023 est prête » peut-on voir en se rendant sur la page de Steam. Il suffit ensuite de cliquer sur ce lien et de rentrer, au besoin, ses identifiants pour obtenir ses statistiques depuis janvier. Valve propose une rétrospective très, très complète.

La rétrospective 2023 de Steam fournit :

Le nombre de jeux lancés ;

Le nombre de nouveaux jeux lancés ;

Le nombre de succès déverrouillés ;

Des statistiques sur le type de jeux (clavier/souris et manette) ;

Les données des jeux les plus joués (pourcentage du temps de jeu, nombre de sessions).

Valve propose aussi des données plus précises, comme le nombre de contacts ajoutés, le nombre de captures d’écran partagées, le nombre d’évaluations rédigées ou encore le nombre de jeux offerts. Il y a même des comparaisons avec les autres membres de la communauté. Par exemple, la moyenne Steam du nombre de jeux joués est de 4 — ce qui est assez peu au final.

Enfin, si vous êtes propriétaire d’un Steam Deck, vous allez avoir accès à vos habitudes d’utilisation et à son importance dans votre temps de jeu total. L’occasion de voir à quel point la console portable de Valve a bouleversé — ou non — votre manière de jouer.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.