Counter-Strike: Global Offensive, ou CS:GO pour les intimes, n’existe plus. L’emblématique jeu de tir compétitif a été remplacé par Counter-Strike 2, lancé le 27 septembre, via une très grosses mise à jour.

Ne cherchez plus « Counter-Strike: Global Offensive » sur Steam, le célèbre jeu de tir a disparu. Enfin, pas vraiment : il a été remplacé par Counter-Strike 2 dans la soirée du 27 septembre, vivant « le plus grand bond technique de toute son histoire » selon Valve. Cette évolution a connu des tests techniques ces dernières semaines, et il est maintenant temps de tourner la page pour CS:GO.

Valve promet des nouvelles fonctionnalités pour Counter-Strike 2, ainsi que des mises à jour pour les années à venir. Les fans de la première heure ne devraient pas être trop dépaysés non plus, puisqu’ils retrouveront « leurs cartes favorites et les modes », ainsi que tous les objets acquis/achetés via Counter-Strike: Global Offensive. Outre la refonte graphique (notamment au niveau des effets de fumée), le FPS gagne un nouveau système de notes CS, lié à une refonte du mode Premier.

Counter-Strike 2 est disponible gratuitement sur Steam.

Counter-Strike 2 // Source : Valve

Bye bye Counter-Strike: Global Offensive

Lancé en août 2012, Counter-Strike: Global Offensive laisse derrière lui un héritage immense, constitué d’une pluie de records, de millions d’heures accumulées par une communauté passionnée et, bien sûr, de souvenirs bien ancrés dans la tête des fans. Il suffit de voir ses chiffres de fréquentation pour constater à quel point il n’est pas du tout concerné par le poids des années, ni par son statut de jeu élitiste.

C’est simple : depuis l’officialisation de Counter-Strike 2, il n’a cessé d’atteindre des pics immenses de joueuses et joueurs connectés en même temps. Son record historique date de mai 2023, avec 1 802 853 personnes. Seul PUBG a fait mieux, avec plus de 3 millions en janvier 2018. Sauf que, aujourd’hui, le Battle Royale peine à réunir 200 000 joueuses et joueurs en même temps, quand Counter-Strike 2 oscille déjà autour du million, selon les chiffres fournis par Steam Charts.

On comprend pourquoi Valve n’a pas voulu repartir d’une feuille blanche, promettant un nouveau chapitre plutôt qu’une immense rupture. « Retrouvez l’expérience de jeu à base d’objectifs que vous connaissez depuis Counter-Strike en 1999 », indique l’entreprise en description. Bref, les aficionados avanceront en terrain conquis, en espérant que les nouveautés (cartes, évolution visuelle, architecture réseau, classements mondiaux et régionaux…) soient bien accueillies par les concernés.

Mon PC fait-il tourner Counter-Strike 2 ?

À l’instar de Counter-Strike: Global Offensive, Counter-Strike 2 n’est pas un jeu ultra gourmand qui nécessite une configuration PC survitaminée. La configuration requise demande :

Windows 10 ;

Un processeur Intel Core i5-750 à 4 threads ;

8 Go de mémoire vive ;

Une carte graphique avec au moins 1 Go de mémoire, compatible avec DirectX 11 et Shader Model 5.0 ;

85 Go d’espace libre sur son disque dur ou son SSD.

À noter que Counter-Strike 2 est considéré comme « jouable » sur le Steam Deck. Il n’est pas pleinement compatible à cause de certains textes qui peuvent être difficiles à lire.