C’est aussi les soldes sur Steam, et l’entreprise Valve en profite pour proposer son Steam Deck en promo. Les réductions grimpent jusqu’à 20 % selon la version.

Les soldes sont aussi sur Steam. Du 29 juin au 13 juillet, la plateforme de Valve propose des dizaines et des dizaines de jeux à prix réduit. Et pas que : l’entreprise applique aussi des promotions au Steam Deck, sa console portable qui permet d’accéder à sa collection depuis n’importe où (avec des performances honorables). Il est même possible de jouer à Diablo IV, pourtant indisponible sur Steam.

Ce n’est pas la première fois que Valve vend son Steam Deck moins cher. En mars dernier, le produit bénéficiait d’un rabais de 10 %. Aujourd’hui, la réduction est différente selon la version choisie : 10 % pour le moins cher des Steam Deck, 15 % pour le modèle intermédiaire et 20 % pour la déclinaison haut de gamme. Cela fait passer la console sous la barre des 400 € (377,10 €).

Steam Deck // Source : Louise Audry pour Numerama

Le Steam Deck est moins cher jusqu’au 13 juillet

On rappelle que le Steam Deck est proposé en trois versions différentes, lesquelles se distinguent surtout par leur capacité de stockage : 64 Go (eMMC), 256 Go (SSD) et 512 Go (SSD). La plus chère est par ailleurs équipée d’un écran avec « traitement antireflet de qualité supérieure ». Tous les Steam Deck sont livrés avec une pochette de transport rembourrée, qui protège très bien la console.

Les trois versions du Steam Deck :

Steam Deck 64 Go Steam Deck 256 Go Steam Deck 512 Go Prix normal 419 € 549 € 679 € Remise 10 % 15 % 20 % Prix réduit 377,10 € 466,65 € 543,20 €

Précision importante : si le Steam Deck a longtemps été en rupture de stock, c’est désormais de l’histoire ancienne. Aujourd’hui, vous recevrez votre console portable sous deux semaines.

Cinq jeux à acheter avec son Steam Deck

Vampire Survivors — 3,74 €

Vampire Survivors // Source : Capture Xbox

Vous risquez de nous maudire dès votre première partie de Vampire Survivors. Car c’est peu dire que ce jeu vidéo est ultra addictif… Dans la peau d’un personnage qui attaque automatiquement, vous évitez les ennemis et ramassez des rubis pour gagner en puissance. Principe efficace.

Blasphemous — 6,24 €

Blasphemous // Source : Capture PS5

La suite de Blasphemous sort très bientôt, alors il est temps de se rafraîchir la mémoire ou de découvrir l’un des meilleurs jeux de type Metroidvania de ces dernières années. Attention, il faut aimer la violence graphique et les ambiances lugubres.

Hades — 12,25 €

Hades // Source : Capture Xbox

Dans une direction artistique magnifique (et horny), Hades déroule un gameplay reposant sur le principe de l’échec. On meurt, on apprend, on recommence. Et voilà que cinq heures de votre vie sont passées.

Cult of the Lamb — 14,94 €

Cult of the Lamb // Source : Capture PC

Dans Cult of the Lamb, on incarne un agneau mignon propulsé du jour au lendemain au rang de gourou d’une secte macabre. L’expérience est deux-en-un : d’un côté, on gère son culte comme dans un jeu de gestion, de l’autre, on part à l’aventure pour combattre les oppresseurs. L’effet pingpong est parfait.

God of War — 29,99 €

God of War (PC) // Source : Sony

Vous avez des doutes sur les performances du Steam Deck ? Lancez God of War et vous verrez qu’il est bien possible de jouer à une aventure exigeante en mode nomade. C’est impressionnant.

