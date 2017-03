Dorénavant, sur Steam, seules notes des joueurs ayant acheté le jeu sont prises en compte dans la moyenne affichée dans la boutique.

Valve poursuit la refonte de Steam en procédant à quelques modifications sur la manière dont les joueurs peuvent influencer les ventes via les notes qu’ils attribuent aux titres auxquels ils jouent. Le géant américain a décidé d’accorder une importance aux seuls scores donnés par ceux qui ont payé pour le jeu en question. En situation, si vous avez obtenu un titre grâce à l’acquisition d’une carte graphique, alors votre note ne sera pas prise en compte dans la moyenne affichée sur le hub. Vous pourrez néanmoins toujours écrire un avis.

Pas de vrai achat, pas de note

Valve indique donc, « Avec les changements que nous appliquons dès à présent, le score (montré tout en haut des pages et à divers endroits dans la boutique comme les résultats d’une recherche) n’incluront plus les scores des joueurs ayant reçu le jeu gratuitement ou durant un week-end d’essai gratuit. Des avis peuvent toujours être écrits par les joueurs ayant obtenu le jeu par l’un de ces biais, mais ils ne seront plus pris en compte pour la note moyenne. » Bien sûr, cette initiative ne concerne pas les jeux gratuits pour tout le monde ou les free-to-play.

Ce changement empêchera certaines dérives observées sur Steam, comme les trolls qui s’amusent à mal noter des jeux qu’ils n’ont sans doute pas touchés ou, pire, les studios sans scrupule qui n’hésitent pas à se créer des faux comptes pour faire grimper artificiellement la note de leurs productions afin d’attirer le chaland. Si tu veux noter, tu dois payer. Point.