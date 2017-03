Vidéo : Games with Gold : quels sont les jeux offerts sur Xbox One et Xbox 360 en avril ? Maxime Claudel - il y a 1 heure Pop culture

Comme chaque fin de mois, Microsoft précise ses plans à destination des abonnés Xbox Live Gold.

À quoi les abonnés Xbox Live Gold vont-ils pouvoir jouer sans rien payer le mois prochain ? Cette question, Microsoft y a répondu en dressant la liste des quatre titres concernés : deux pour la Xbox One, autant pour la Xbox 360 avec rétrocompatibilité en prime. Pour avril, le géant américain met les petits plats dans les grands puisque le programme est plutôt de qualité.

Ainsi, les joueurs Xbox One pourront donc récupérer Ryse : Son of Rome, la saison 2 de The Walking Dead, Darksiders et Assassin’s Creed Revelations. Soit de quoi en prendre plein les yeux et/ou de rentabiliser sa souscription au service permettant de jouer en ligne.

Quelques gros morceaux

C’est Ryse : Son of Rome, développé par Crytek, qui lancera les hostilités dès le 1er avril (jusqu’au 30 du même mois) Sorti en même temps que la console, le beat them all est, encore aujourd’hui, l’un des plus beaux jeux disponibles sur Xbox One. Véritable vitrine technologique, il pêche simplement par son gameplay un peu creux. Gratuit, il vaut quand même le coup.

La deuxième saison de The Walking Dead, quant à elle, sera disponible entre le 16 avril et le 15 mai. Moins réussie que la première, elle place le joueur dans la peau de Clementine et le mettra en face de certains choix difficiles à faire, dans la pure tradition des productions Telltale Games.

Sur Xbox 360, l’excellent Zelda-like Darksiders sera proposé du 1er au 15 avril tandis qu’Assassin’s Creed Revelations, qui clôt le chapitre Ezio de la saga, prendra le relais jusqu’à la fin du mois.

Notez qu’Evolve, dans l’offre de mars, sera encore disponible gratuitement jusqu’au 15 avril sur Xbox One.