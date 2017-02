À quoi vont jouer les abonnés au Xbox Live Gold en mars ?

Microsoft a déjà la tête au mois de mars. Pour preuve, le géant américain dévoile les quatre jeux qui seront offerts dans le cadre de l’abonnement Xbox Live Gold. Comme toujours, il y en aura deux sur Xbox One et autant sur Xbox 360, ces derniers étant bien évidemment rétrocompatibles. Habitude oblige, ils ne seront pas tous gratuits en même temps.

En mars, les joueurs Xbox One pourront donc récupéré Layers of Fear, Evolve Ultimate Edition, Borderlands 2 et Heavy Weapon. Soit une liste assez variée.

Les hostilités débuteront le 1er mars avec Layers of Fear, un jeu d’horreur psychologique à ne certainement pas mettre entre toutes les mains (78 sur Metacritic). Il sera proposé aux membres Gold jusqu’à la fin du mois. Il faudra en revanche patienter jusqu’au 16 pour télécharger le boudé Evolve Ultimate Edition, un jeu orienté multijoueur ayant la particularité de s’appuyer sur des affrontements asymétriques (du 1vs4). Par le studio à l’origine de Left 4 Dead mais pas avec la même réussite, ni le même engouement.

Les joueurs Xbox 360 auront droit, pour leur part, au très copieux Borderlands 2 du 1er au 15 mars et à Heavy Weapon du 16 au 31.

Notez que Project CARS, dans l’offre de février, sera encore disponible gratuitement jusqu’au 15 février sur Xbox One.