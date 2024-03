Des conseils dans Helldivers 2 permettent d’affronter les Terminides et les Automatons plus efficacement. Voici 5 astuces qui devraient vous rendre plus efficace et plus utile sur le champ de bataille.

Vous gravissez progressivement les niveaux de difficulté dans Helldivers 2 ? Vous avez maintenant de bonnes combinaisons d’armes et de stratagèmes pour écraser les Automatons et les Terminides partout où vous vous battez ? C’est la preuve que vous devenez de plus en plus performant au combat. Les habitants de la Super-Terre vous remercient.

Pour les vétérans du champ de bataille, il n’y a sans doute pas grand-chose de nouveau à apprendre. Mais pour la bleusaille fraichement recrutée pour se battre dans toute la galaxie, il y a quelques conseils à connaître pour que les missions se passent mieux. Ces recommandations sont assez évidentes, mais demeurent importantes à rappeler pour les nouveaux venus.

À côté de cela, il y a aussi des astuces moins simples à repérer, mais qui ont aussi une incidence très favorable sur la partie. Des bonnes pratiques que le jeu omet de renseigner, et c’est bien dommage. La bonne nouvelle, c’est que la communauté partage ses bons plans. Il y en a des dizaines. En voici cinq qui peuvent faire la différence.

Indiquez sur la carte ce que vous faites

Helldivers 2 est fondamentalement un jeu multijoueur. Vous pouvez bien sûr vous coordonner à l’oral, grâce à Discord ou bien en mobilisant le système vocal interne. Mais si vous désirez jouer en silence, ayez au moins le réflexe de dire à vos camarades ce que vous comptez faire, en marquant la carte. Ils sauront vos intentions — et vous, les leurs.

Pour mettre un point sur la minicarte, il faut l’appeler à l’écran (touche « Tab » sur le PC) et ensuite utiliser la souris. Un clic droit permet de déplacer son curseur et un clic gauche de valider l’emplacement de son choix. Zoomer ou dézoomer sur la carte est aussi possible avec la molette de la souris. Un seul point par personne peut être posé. Sur PS5, il faut s’en remettre au touchpad, à la navigation au stick et à la touche « Croix ».

La minicarte, en bas à droite de l’écran. // Source : Capture d’écran

Trouvez les objectifs secondaires cachés sur la minicarte

De base, la minicarte ne donne pas toutes les indications sur ce qu’il y a à faire dans une zone de jeu. Vous avez les objectifs principaux et c’est à peu près tout. Cependant, en baladant votre curseur sur la minicarte, il est possible de détecter les objectifs secondaires cachés — qui se révèlent qu’au moment où on s’en rapproche.

Lorsque vous tombez sur un objectif caché, votre curseur affiche un losange blanc dans un carré, qui reprend la couleur de votre personnage. C’est un bon moyen (un peu fastidieux, certes) de voir les lieux à visiter, plutôt que d’arpenter la carte au hasard. En plus, la boussole en haut de l’écran dévoile la nature de l’objectif.

Deux infos : la boussole en haut, la minicarte en bas à droite. // Source : Capture d’écran

Mettez la vue FPS (première personne) sur Helldivers 2

Dans Helldivers 2, on affronte un vrai maître du jeu qui ajuste la guerre en temps réel. Mais surtout, on l’affronte en incarnant un personnage avec une vue à la troisième personne (TPS — third person shooter), avec la caméra qui flotte derrière le protagoniste. Mais il y a un mode dans lequel on peut basculer en vue à la première personne (FPS).

Ce mode de combat est ponctuel. Il est disponible au moment où vous allez tirer avec votre arme, afin d’améliorer sa visée. Pour l’activer, c’est simple : il suffit de faire un clic droit avec votre souris puis d’appuyer sur votre molette. Vous entrerez alors dans la peau de votre soldat et vous ferez apparaître la mire de visée de votre arme. À vous les kills à la Doom-like. Sur PS5, un clic sur le stick droit suffit.

Là c’est calme, mais dans la mêlée, on s’y croirait. // Source : Capture d’écran

Changez le mode de tir de l’arme dans Helldivers 2

Votre arme n’a pas qu’un seul mode de tir. Il peut proposer, par exemple, un mode coup par coup, un autre pour déclencher une rafale courte, ou bien un mode pour arroser la zone sans retenue. Idem pour les armes un peu plus exotiques, comme le fusil électromagnétique. Il y a le mode stable et le mode instable.

L’option par défaut est le mode automatique. Pour changer cela, il vous suffit d’appuyer longtemps sur la touche « R » du clavier (elle sert d’ordinaire au rechargement). Vous ferez alors apparaître un mini-menu sur l’écran avec les options en lien avec votre arsenal. Libre à vous ensuite de modifier le comportement de votre ou vos armes.

À vous de décider comment vous voulez occire l’ennemi. // Source : Capture d’écran

Étendez votre champ de vision

Ce n’est pas forcément le changement de réglage qui va faire de vous un crack du champ de bataille. Mais, c’est une modification d’affichage que l’on peut aisément classer dans les petites améliorations qui jouent sur la qualité de vie. Cela vous permettra en effet de voir plus largement autour de vous.

Dans les paramètres du jeu, rendez-vous dans la section dédiée à l’affichage et étendez le champ de vision vertical à votre guise. Comme vous pouvez le voir dans notre comparaison ci-dessous (en poussant le réglage à fond), vous aurez une visibilité accrue sur les côtés du personnage. Pratique pour mieux voir les assauts latéraux.

Gauche Droite

