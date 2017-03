Blizzard Entertainment n'est pas fermé à l'inclusion d'un éditeur de niveaux dans Overwatch. Mais ce ne sera pas pour tout de suite.

Avec sa communauté de plus en plus immense, Overwatch peut envisager l’avenir sereinement. D’autant que Blizzard Entertainment n’a pas l’intention — ce n’est pas dans ses habitudes — d’abandonner le premier FPS de son histoire. Sur les forums de Battle.net, les joueurs ouvrent souvent des sujets pour discuter de fonctionnalités que pourraient ajouter les développeurs. Un éditeur de cartes en fait partie et, récemment, Jeff Kaplan a abordé le sujet en toute transparence. Si l’éventualité n’a jamais été une priorité, Blizzard croit beaucoup trop à la création de contenus par les fans pour la rayer définitivement de son cahier des charges. Il faudra néanmoins s’armer de patience.

Patience

En réponse à la communauté, Jeff Kaplan, directeur de la branche Overwatch, a donc expliqué que Blizzard Entertainment était ouvert au développement d’un éditeur de niveaux pour son jeu. Ceci étant, il se montre franc sur les contraintes que cela impliquerait et elles sont d’abord d’ordre technique : « comme Overwatch a été créé avec un nouveau moteur graphique, ce ne sera pas une mince affaire et on ne pourra pas le faire dans l’immédiat. »

Il faut comprendre aussi que le géant américain a déjà sa feuille de route pour les nouveautés prévues dans les mois à venir, « ce sera un long chemin avant qu’un éditeur de niveaux soit disponible pour le public ».

Par rapport à sa liste des tâches actuelles, Blizzard travaille sur la possibilité d’enregistrer ses exploits sans passer par une solution externe. Sur ce point, Jeff Kaplan a été beaucoup plus explicite, « Ce sera disponible avant la fin de l’été. » Sortez les agendas.