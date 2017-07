Elon Musk a dévoilé deux photos de la première Model 3 sortie d'usine. Les livraisons du véhicule milieu de gamme de Tesla doivent débuter le le 28 juillet.

La Model 3 de Tesla a réalisé son premier tour de piste. Elon Musk a profité de l’occasion pour publier les photos de son véhicule électrique milieu de gamme — vendu environ 35 000 euros –, dont les premières livraisons doivent débuter le 28 juillet.

Dans un tweet publié ce dimanche 9 juillet, l’entrepreneur a ainsi photographié la voiture à sa sortie d’usine, accompagnée d’une légende laconique : « Première Model 3 de série ».

First Production Model 3 pic.twitter.com/TCa2NSUNI3 — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2017

Moins d’une heure plus tard, Elon Musk publiait une autre photo, en couleur cette fois-ci.

Une production croissante

Plus de 325 000 Model 3 ont déjà été pré-commandées, selon les chiffres officiels communiqués par Tesla. Ils prouvent l’attente suscitée par ce nouveau modèle, dont la production doit s’accélérer au fil des mois en commençant assez lentement — avec 30 voitures livrées en juillet et 100 en août, sachant que la priorité est donnée aux clients californiens et à ceux qui possèdent déjà une Tesla.

Si Elon Musk est passé maître dans l’art de susciter l’attente et l’effet d’annonce, il reste à voir si Tesla tiendra son calendrier en temps et en heure. Le constructeur est en effet connu pour son retard, en moyenne de 4 mois. Les clients ayant précommandé leur Model 3 peuvent en tout cas déjà en connaître la date de livraison estimée sur un site dédié créé par un passionné de la marque.