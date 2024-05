Lecture Zen Résumer l'article

La tentative de lancement du Starliner a été annulée dans la nuit du 6 au 7 mai. Une prochaine tentative est prévue le 10. Dans l’intervalle, Elon Musk, le fondateur de SpaceX, en a profité pour tacler Boeing, qui conçoit le Starliner.

Dans une réalité alternative, la fusée Atlas V s’est bien élancée dans la nuit du 6 au 7 mai. Coiffé de la capsule Starliner, le lanceur a envoyé un équipage de deux astronautes pour valider la capacité de Boeing à assurer des vols habités. Ce faisant, l’entreprise pourra apporter une solution de transport spatial aux États-Unis, en complément de SpaceX.

Hélas pour Boeing, ce n’est pas ce scénario qui s’est joué dans cette réalité. Le vol de cette nuit a été annulé, en raison « d’une observation défectueuse » au niveau du Centaur, le nom donné au deuxième étage de la fusée Atlas V. Cette interruption n’a eu aucune conséquence néfaste sur la fusée ni sur l’équipage, qui a quitté l’engin depuis.

L’annulation de la mission, annoncée dans la nuit. // Source : ULA

Prochaine tentative le 10 mai pour le Starliner

Pour l’heure, l’envol est reporté au 10 mai. D’ici là, une « évaluation complète » sera menée, a fait savoir l’United Launch Alliance (ULA), l’entreprise qui fournit la fusée. ULA est une coentreprise entre Boeing et Lockheed Martin. Selon elle, le souci implique une électrovanne de décharge autorégulatrice pour l’oxygène liquide.

Dans sa communication, Boeing reconnait faire preuve de « prudence pour la sécurité de l’équipage et de l’aire de lancement. » L’entreprise joue gros : la mission doit lui permettre de qualifier le Starliner pour le vol habité. Pour cela, Boeing doit en apporter la preuve avec deux astronautes à bord — en l’occurrence, Barry Wilmore et Sunita Williams.

En principe, les deux astronautes — qui ont respectivement au compteur 178 et 321 jours passés dans l’espace — doivent demeurer à bord de la Station spatiale internationale pour une durée d’une semaine. Leur retour était évoqué pour la mi-mai. Ce planning devra désormais être actualisé en raison de ce report.

Le Starliner sur l’ISS. // Source : Samantha Cristoforetti

Boeing s’échine depuis plusieurs années à boucler le programme Starliner. En décembre 2019, une première liaison avec une capsule inhabitée n’a pas réussi à rallier l’ISS. Des corrections massives ont suivi, offrant enfin à Boeing un motif de satisfaction : en mai 2022, la deuxième tentative de rejoindre l’ISS a marché, toujours sans personne à bord.

Peut-être le 10 mai sera-t-il l’occasion pour Boeing d’enfin franchir cette ultime étape qui l’empêche d’être au même niveau que SpaceX. D’ici là, il faudra que l’entreprise encaisse sans broncher les critiques — à l’heure où le groupe traverse plus largement une crise de confiance avec certains de ses avions. Et, par ailleurs, les tacles d’Elon Musk.

Le fondateur de SpaceX s’est en effet invité dans la conversation avec un tweet sévère à l’endroit de Boeing : « Bien que Boeing ait reçu 4,2 milliards de dollars pour développer une capsule d’astronaute et que SpaceX n’ait reçu que 2,6 milliards de dollars, SpaceX a terminé 4 ans plus tôt. […] Trop de managers non techniques chez Boeing. »

