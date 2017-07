Elon Musk annonce que la livraison de la nouvelle voiture de Tesla, la Model 3, débutera le 28 juillet. La production prendra de l'ampleur d'ici la fin de l'année afin de pouvoir fabriquer 20 000 véhicules par mois

Le calendrier de lancement se précise pour la Tesla Model 3. Lundi 3 juillet, Elon Musk a donné des nouvelles du nouveau véhicule qui rejoindra le catalogue du constructeur automobile dont la spécialité est de concevoir des voitures électriques partiellement autonomes. C’est à partir du 28 juillet que les premiers clients de l’entreprise pourront mettre la main sur ce modèle axé milieu de gamme.

Très attendue (début avril, le groupe révélait que plus de 276 000 véhicules avaient été pré-commandés), la Tesla Model 3 mettra toutefois quelques mois avant d’atteindre son rythme de croisière : en effet, la production sera modeste au départ, avec trente voitures livrées en juillet puis cent en août. En septembre, le cap des mille cinq cents devrait être dépassé et en décembre, le rythme devrait être de 20 000.

Handover party for first 30 customer Model 3's on the 28th ! Production grows exponentially, so Aug should be 100 cars and Sept above 1500.

— Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2017