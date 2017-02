Elon Musk a affirmé que les Tesla Model 3 n'embarqueraient pas de batteries de 100 kWh.

Tesla a beaucoup progressé ces dernières années au niveau de l’autonomie de ses véhicules. Les P100D, qu’il s’agisse des Model S ou des Model X, ont dépassé la barre psychologique des 500 km en une recharge. Cela dit, il ne faudra pas compter sur une telle autonomie pour la Model 3 : la voiture milieu de gamme de Tesla n’a pas un châssis assez grand pour la supporter. C’est Elon Musk en personne qui l’a annoncé sur Twitter à un utilisateur qui lui demandait s’il comptait aller plus loin que les batteries actuelles de 100 kWh.

À cette question, Musk a d’ailleurs également répondu par la négative : Tesla ne compte pas aller au-delà de 100 kWh dans un futur proche. Les batteries de plus grande taille iront dans les utilitaires et les camions à laquelle la marque réfléchit.

@jovanik21 @Veidit No, will be lower. Wheelbase can't fit 100.

— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2017