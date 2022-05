Tesla a une fois encore mis à jour la fiche technique de ses voitures. En l’occurrence, la Model S, ainsi que le Model X, est désormais dotée d’un écran pivotant. Un gros plus pour l’ergonomie à bord.

En janvier 2021, Tesla a présenté une grosse mise à jour pour la Model S et le Model X, ses deux voitures haut de gamme. Les principales nouveautés se trouvent à l’intérieur, avec une refonte totale de l’habitacle, plus moderne avec un grand écran cinématographique. Comme le montre ce tweet publié le 3 mai 2022 par un propriétaire, cet espace d’affichage de 17 pouces est désormais pivotant.

Dans le clip d’une trentaine de secondes, on peut constater que l’écran, disposé au centre, peut être orienté vers le conducteur ou le passager. Le changement d’un angle à l’autre est motorisé, et passe par l’interface du système d’infodivertissement. A priori, toutes les futures Model S et tous les futurs Model X qui sortiront des usines seront équipés de cet écran. L’auteur de la vidéo a indiqué avoir reçu son véhicule fin avril.

Tesla finally added screen swivel to the refreshed model s pic.twitter.com/JeldBrRTXw — Larry Li (@TeslaFrunk) May 3, 2022

Un écran pivotant dans une voiture, pour quoi faire ?

Depuis le tout début, Tesla fait évoluer l’expérience à bord de ses voitures 100 % électriques, tout à la fois pour proposer une conduite confortable et offrir de multiples moyens de se divertir quand le véhicule est à l’arrêt (exemple : quand on doit faire le plein de la batterie, une étape qui peut durer plusieurs dizaines de minutes). Le fait d’offrir un écran pivotant est une preuve supplémentaire de cette volonté d’aller toujours plus loin, puisqu’il peut améliorer l’expérience de visionnage en s’orientant vers celle ou celui qui regarde l’écran.

Cela peut même être pertinent quand on est derrière le volant et que l’on conduit, étant donné qu’un écran orienté vers le poste de pilotage donne un meilleur accès aux informations essentielles, grâce à un angle de vision plus optimal. On notera d’ailleurs que certains constructeurs orientent leur écran fixe vers le conducteur. C’est par exemple le cas de Peugeot. Au moins, la solution de Tesla offre le choix.

Le poste de conduite de la Peugeot 208 // Source : Peugeot

Cet écran pivotant était bien une fonctionnalité promise quand Tesla a officialisé la nouvelle Model S et le nouveau Model X, mais qui n’est jamais apparue avant aujourd’hui. Dans un article publié en mai 2021, Drive Tesla Canada a indiqué que toutes les mentions à son sujet ont été retirées du site officiel — ce qui préfigurait un abandon de l’option. Mais une vidéo de désassemblage publiée en février 2022 a semé le doute dans les esprits : on y voit que l’écran a toujours été équipé pour être orientable, sauf qu’il manquait un moteur pour que la fonctionnalité soit opérante. Tesla aurait-il subi une pénurie sur ce composant clé ?