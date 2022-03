Tesla continue de revoir les prix de sa gamme. Après avoir augmenté le tarif de la Model 3 standard, le constructeur a répercuté l’inflation sur les autres versions, ainsi que sur le Model Y.

La stratégie commerciale de Tesla est vraiment difficile à suivre. En une nuit, une voiture de son catalogue peut voir son prix être augmenté — ou diminué — de plusieurs milliers d’euros. Il y a quelques jours, la Model 3 la moins chère a connu une inflation, perdant à cette occasion le bonus écologique maximal de 6 000 €. Aujourd’hui, les autres versions de la berline, ainsi que le Model Y, subissent à leur tour une hausse de prix — a repéré Frandroid dans un article publié le 16 mars.

Trois voitures sont concernées : la Model 3 Grande Autonomie, la Model 3 Performance et le Model Y Grande Autonomie. Elles observent toutes une hausse de 3 000 €, une évolution qui a bien évidemment une incidence pour les aides gouvernementales. Ainsi, la Model 3 Performance et le Model Y Grande Autonomie perdent le bonus écologique de 2 000 €, accordé aux véhicules 100 % électrique d’une valeur comprise entre 45 000 et 60 000 € (options comprises).

Model 3 Model Y

Les voitures de Tesla deviennent plus inaccessibles

Dans le détail, voici l’évolution de la grille tarifaire du catalogue Tesla :

Prix début 2022 Nouveau prix Model 3 43 800 € (36 800 €*) 49 990 € (47 990 €*) Model 3 Grande Autonomie 51 990 € (49 990 €*) 58 990 € (56 990 €*) Model 3 Performance 59 990 € (57 990 €*) 62 990 € Model Y Grande Autonomie 59 990 € (57 990 €*) 62 990 € Model Y Performance 66 990 € 66 990 € *prix avec bonus écologique déduit

Comme on peut le constater, les voitures censées être les plus abordables de Tesla deviennent… moins abordables. La hausse est parfois vertigineuse : la Model 3 coûte 11 190 € de plus par rapport à il y a quelques semaines. Concernant cette augmentation, l’écart entre les deux bonus écologiques (6 000 ou 2 000 €) joue pour beaucoup.

Quand on parcourt le site de Tesla, on remarque aussi que les délais de livraison sont parfois très longs (sauf en sélectionnant certaines options payantes) :

Model 3 : février 2023 ;

Model 3 Grande Autonomie : février 2023 ;

Model 3 Performance : mai 2022 ;

Model Y Grande Autonomie : mai 2022 ;

Model T Performance : avril 2022.

Vous voulez rouler en Tesla très vite ? Il faudra débourser plus de 60 000 €, avec aucune aide de l’État. On rappelle enfin que la Model S et le Model X, qui ont bénéficié d’une refonte début 2021, sont indisponibles. Bref, le constructeur souhaite soulager son carnet de commandes, alors que la demande est forte et que la pression sur les usines est immense.