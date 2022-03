La Tesla Model 3 perd son bonus éco de 6 000 €, le tarif flambe

Tesla a augmenté le prix de la Tesla Model 3 la moins chère. Désormais positionnée à 46 990 €, elle n’est plus éligible au bonus écologique maximal de 6 000 €. Et ça change tout.

Début 2021, Tesla casse le prix de sa Model 3 de base pour qu’elle puisse prétendre au bonus écologique maximal. À l’époque, on pouvait acquérir la berline 100 % électrique pour 36 800 € — soit un rapport qualité/prix imbattable. Aujourd’hui, après deux augmentations tarifaires successives, la Model 3 coûte… 44 990 €.

Ces derniers jours, la Tesla Model 3 est effectivement passée de 43 800 à 44 990 €, puis de 44 990 à 46 990 €. C’est la deuxième évolution qui fait considérablement augmenter le coût d’acquisition : à 46 990 €, le best-seller de Tesla n’est plus éligible au bonus écologique maximal, attribué au voitures 100 % électrique de moins de 45 000 €. La réduction passe alors à 2 000 €.

Tesla Model 3 // Source : Capture d’écran

La Model 3 reste une voiture intéressante à ce prix

Vous l’aurez compris, à cause des règles du bonus écologique (qui est calculé sur des paliers plutôt que sur un % de la facture), la Model 3 est passée de 38 990 à 44 990 € en une nuit. Soit une augmentation de 6 000 € qui peut faire très mal au portefeuille si on comptait craquer pour la berline ces jours prochains.

Évolution des prix de la Model 3 depuis janvier 2021 :

Janvier 2021 Mars 2022 Mars 2022 Prix hors bonus 43 800 € 44 990 € 46 990 € Bonus attribué 7 000 € 6 000 € 2 000 € Prix final 36 800 € 38 990 € 44 990 €

Pourquoi ces augmentations soudaines ? Il est difficile de ne pas y avoir un moyen de s’adapter au contexte. Tesla est actuellement dans une situation de flux ultra tendu avec la Model 3 standard (en raison d’une forte demande). Et les délais de livraison s’envolent : en commandant un exemplaire aujourd’hui, on ne sera pas livré avant février 2023. À l’inverse, on peut recevoir une Model 3 Performance, facturée 59 990 €, dès mai 2022.

En dépit d’un rapport qualité/prix qui a mécaniquement chuté, il convient de rappeler que la Model 3 reste une voiture très intéressante à moins de 45 000 €. Entre le gabarit confortable, les performances vertigineuses, l’autonomie sans équivalent sur le marché, les avancées technologiques, l’équipement de série bien doté (sièges chauffants, volant chauffant…) ou encore les mises à jour régulières à distance, la Model 3 conserve des arguments face à des voitures du même prix. Simplement, le budget n’est plus du tout le même.