Vous voulez un Tesla Model X ? Armez-vous de patience

Tesla rencontre des difficultés pour produire le Model X, le gros SUV de son catalogue qui a connu une refonte intérieure importante en début d’année dernière.

Si vous comptez acquérir prochainement un Model X, il va falloir vous armer de patience. Le SUV luxueux rencontre actuellement des soucis de production, admet Tesla par la voix d’Elon Musk, dans des propos relayés par Electrek le 10 février 2022. « Le Model X est un véhicule très difficile à produire. C’est la voiture de série la plus complexe jamais conçue. Le problème est l’aménagement intérieur », indique le milliardaire.

Comme la Model S, le Model X est passé à une nouvelle génération début 2021, avec un habitacle entièrement repensé. Mais il semble représenter un défi technique plus important que la berline, qui reste prioritaire dans l’esprit de Tesla. On rappelle par ailleurs que le SUV s’appuie sur des portes avec une ouverture papillon à l’arrière. On imagine que cette conception distinctive se transforme en contrariété dans les usines.

Tesla Model X (2021). // Source : Tesla

De longs délais pour recevoir un Model X

Plusieurs personnes ont contacté Electrek pour indiquer au média que les délais de livraison étaient rallongés pour le Model X. Alors que les concernés ont commandé le SUV 100 % électrique il y a plus d’un an, ils ne le recevront peut-être pas avant le deuxième trimestre de cette année. « On a totalement lâché la production du Model X et on ne s’en est toujours pas remis. Il était stupide de stopper la production de l’ancien Model X en décembre 2020, alors que la demande était encore importante ! », concède Elon Musk. Bref, Tesla s’est tiré une balle dans le pied.

Sur le configurateur en ligne américain de Tesla, on remarque que le Model X ne propose que des fenêtres de disponibilité lointaines : octobre 2022 pour la version Plaid (équipée de trois moteurs), voire janvier 2023 pour le modèle de base. Ces indications sous-entendent qu’il y a aujourd’hui suffisamment de commandes enregistrées pour cette année.

Comparaison des délais de livraison entre la Model S et le Model X (aux États-Unis) :

Model S Model X Version de base Juillet 2022 Janvier 2023 Version Plaid 4-8 semaines Octobre 2022

Comme le marché américain reste le premier en tête dans l’esprit de Tesla, il n’y a aucune information sur la disponibilité du Model X en France. On ne connaît même pas les nouveaux prix qui « seront finalisés à l’approche des premières livraisons. » Pas avant 2023 ?