Quelques semaines avant Noël, Tesla a sorti un Cyberquad de sa hotte. Hélas, il ne s'agit pas du véhicule ambitieux annoncé en même temps que le Cybertruck.

En septembre dernier, on apprenait que Tesla avait déposé la marque Cyberquad afin de pouvoir la décliner en jouets et en vêtements. On comprend aujourd’hui pourquoi : le quad 100 % électrique au design futuriste est bel et bien de retour, mais pas forcément sous la forme espérée. Comme repéré par Electrek dans un article publié le 1er décembre, il existe une version pour enfant du véhicule. Sobrement baptisé Cyberquad for Kids, il est disponible sur le site américain de Tesla, moyennant 1 900 $ (1 680 €).

Le Cyberquad for Kids est donc une version miniature — et beaucoup moins puissante — du quad associé au Cybertruck. On retrouve ce design angulaire tout droit sorti d’un film de science-fiction. Le jouet est équipé d’un cadre entièrement en acier, d’un siège rembourré, d’une suspension ajustable et d’une barre lumineuse à LED (c’est tout de suite plus sérieux qu’un vulgaire sifflet). Il est conçu pour les enfants ayant 8 ans et plus. Ce Cyberquad for Kids est développé en partenariat avec Radio Flyer, qui commercialise déjà des mini Tesla pour enfants.

Allez-vous pouvoir rouler avec le Cybertruck for Kids ?

Dans sa FAQ, Tesla précise que le Cybertruck for Kids n’est clairement pas adapté pour les adultes dans le sens où il ne supportera pas un poids supérieur à 68 kilogrammes. Et quand bien même vous seriez léger, les dimensions du véhicule restent petites : 119 x 66 x 68 centimètres.

Le Cyberquad for Kids peut rouler comme le vrai. Il est alimenté par une batterie amovible octroyant une autonomie d’environ 24 kilomètres (un chiffre qui dépend du poids du — jeune — conducteur, des conditions de piste et de la vitesse). Elle se recharge en cinq heures.

Le jouet possède trois niveaux de vitesse :

Paramètre 1 : 8 km/h de vitesse de pointe

Paramètre 2 : 16 km/h de vitesse de pointe

Marche arrière : 8 km/h au maximum

Franz von Holzhausen, en charge du design (et célèbre pour le fail durant la présentation lunaire du Cybertruck), a montré à quoi ressemble le véhicule dans un tweet publié le 2 décembre. Visiblement, les enfants s’amusent bien :

Out riding with the kids on the Cyberquads ! So much fun for kids and adults ! @tesla pic.twitter.com/gq23GWsiDk — Franz von Holzhausen (@woodhaus2) December 2, 2021

À noter que le Cyberquad for Kids n’arrive pas en entier. Il faut l’assembler à l’aide d’instructions de montage. Il faudra par exemple installer les quatre roues, fixer le guidon ou encore attacher la suspension. La notice est disponible à cette adresse.

Étrangement, alors qu’il peut s’agir du cadeau de Noël idéal pour un enfant de parents fortunés, Tesla ne garantit pas une livraison à temps pour les fêtes de fin d’année. Les envois débuteront sous 2 à 4 semaines, sachant que le Cyberquad for Kids est pour le moment réservé au marché américain (hors Hawaii, Alaska et Porto Rico).

Crédit photo de la une : Tesla Signaler une erreur dans le texte

