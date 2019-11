En plus de son pickup Cybertruck, Tesla a levé le voile sur le Cyberquad, un quad électrique, qui épouse lui-aussi un design très futuriste.

Pendant la conférence de Tesla centrée sur le pickup électrique baptisé Cybertruck, il y avait un one more thing. Et un one more thing auquel personne ne s’attendait vraiment puisqu’il prend la forme d’un… quad électrique. Son nom ? Le Cyberquad, bien sûr.

Ce n’est pas un one more thing du niveau du Roadster, qui avait été dévoilé durant la présentation du Semi. Mais ce véhicule dont on ne sait pour le moment pas grand-chose pourrait intéresser les amatrices et amateurs de off-road. Sera-t-il vraiment commercialisé ? Le fait qu’il soit mentionné sur la page officiel du Cybertruck laisse peu de place aux doutes.

Un quad futuriste

Comme son nom le laisse présager, le Cyberquad s’inscrit dans la lignée du Cybertruck en matière de design. On retrouve donc un quad qui ne dénoterait pas dans un film de science-fiction. En témoignent ses lignes très affirmées à la découpe très anguleuse. On notera aussi la signature lumineuse reprenant celle du Cybertruck, à savoir une bande horizontale plutôt que des phares différenciés.

Le Cyberquad pourra se loger dans le compartiment arrière du pickup (la benne mesure 198 centimètres de long). Mieux, on pourra le recharger directement sur le Cybertruck afin de faire le plein entre deux trips sur des terrains accidentés sur lesquels un quad a toute son utilité.

Tesla n’a, pour l’heure, partagé aucune donnée technique sur son Cyberquad. On ne connaît ni son autonomie, ni sa puissance, ni son accélération. Il n’y a pas non plus de date de sortie annoncée, sachant que le Cybertruck n’est pas attendu avant 2022, au mieux. Vu son calendrier de produits sur le feu (Model Y, Roadster, Semi, Cybertruck), le quad ne doit pas être la priorité.