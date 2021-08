Tesla a décidé d'améliorer la dotation de série de son Model Y. Le SUV compact dispose désormais d'un filtre à air à haute efficacité (HEPA).

Tesla a pris la décision de rendre son Model Y un peu plus haut de gamme. Comme le rapporte Electrek dans un article publié le 9 août, le SUV compact du constructeur est désormais équipé d’un filtre à air haute efficacité (HEPA) de série. On peut le confirmer en se rendant sur le configurateur en ligne du véhicule, dans l’onglet des caractéristiques de l’intérieur (voir notre capture). Ce système, déjà installé dans la Model S et le Model X, est absent de la Model 3 — voiture plus abordable du catalogue.

Tesla aime à souligner que la technologie HEPA embarquée dans ses véhicules est considérée comme un « système de défense contre les armes bactériologiques ». « Inspiré des systèmes de filtration de l’air utilisés dans les hôpitaux, salles blanches et dans l’industrie aérospatiale », ce filtre serait « 100 fois plus efficace que les systèmes traditionnellement utilisés dans l’industrie automobile », assure Tesla. Le but est d’offrir un air plus sain dans l’habitacle, en éliminant la quasi totalité des particules nocives (bactéries, virus, allergènes…).

Le filtre HEPA devient standard dans le Model Y

Le filtre à air est d’abord devenu standard dans les Model Y produits en Chine, où la pollution est particulièrement présente. L’intégration de l’HEPA permet à Tesla de justifier un peu plus l’écart de prix qui existe entre la Model 3 et le Model Y — deux voitures partageant pourtant la même architecture. En version Grande Autonomie, la berline coûte 52 990 € quand le SUV s’affiche à 59 990 € (hors bonus écologique).

À noter que Tesla n’est pas le seul acteur du marché automobile à s’intéresser à la qualité de l’air à bord de ses voitures. Ainsi, la future Peugeot 308 intégrera le système AQS (Air Quality System), lequel pourra automatiquement recycler l’air. Les finitions les plus haut de gamme bénéficieront aussi du Clean Cabin, qui traitera encore plus efficacement l’air.

