Le lancement européen du Tesla Model Y est imminent. Les premiers exemplaires seront livrés à compter du mois d'août en France, a confirmé le constructeur.

Le Model Y devait attendre l’inauguration de l’usine installée en Allemagne pour être lancé en Europe. Tesla a décidé de changer de stratégie pour accélérer la commercialisation. Le constructeur a confirmé que les premiers exemplaires, importés de Chine, seront livrés dès le mois d’août pour celles et ceux qui sont en possession d’une réservation (septembre pour les autres). Le configurateur en ligne a été mis à jour et les concernés sont invités à terminer leur commande pour recevoir le SUV 100 % électrique dans les plus brefs délais.

Dans un premier temps, Tesla ne proposera qu’une seule version : le Model Y Grande Autonomie, qui offre une autonomie de 505 kilomètres en une seule charge (cycle WLTP). La déclinaison Performance, vendue 66 990 € et pourvue d’une meilleure accélération (0 à 100 km/h en 3,7 s, contre 5,1 s), n’est pas attendue avant début 2022.

Le Tesla Model Y arrive en France

L’Europe devient donc le troisième territoire à accueillir le Model Y, après les États-Unis et la Chine. C’est une bonne nouvelle pour Tesla : ce SUV partage la même philosophie que la Model 3, en étant une proposition plus abordable que le Model X. Cela permet au constructeur de gonfler son pied de gamme avec, d’un côté, une berline et, de l’autre, un véhicule plus familial — les deux sous la barre des 60 000 €.

Le lancement du Model Y en Europe paraît surtout essentiel pour soutenir la croissance continue de Tesla. Durant le dernier trimestre, la multinationale a battu son record de livraisons avec plus de 200 000 voitures arrivées chez les nouveaux propriétaires. L’introduction du Model Y en Europe devrait aider à maintenir la cadence, au regard de la popularité de la catégorie SUV.

On notera que le tarif a été légèrement revu à la baisse. Longtemps affiché à 63 000 €, le Model Y est désormais proposé à 59 990 €. Cet ajustement permet de bénéficier du bonus écologique, établi à 2 000 € pour les véhicules neufs vendus entre 45 000 et 60 000 € (options comprises). Celles et ceux qui voudront bénéficier de cette réduction n’auront pas le choix en termes d’équipements supplémentaires : il faudra opter pour un Model Y blanc avec des jantes de 19 pouces, un intérieur noir et une configuration à cinq sièges.

Voici nos deux simulations :

La moins chère : Model Y Grande Autonomie de base à 57 990 € (bonus écologique déduit) :

La plus chère : Model Y Grande Autonomie rouge avec des jantes de 20 pouces, un intérieur blanc et le pack Capacité de conduite entièrement autonome à 72 880 € (pas de bonus écologique).

