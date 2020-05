Ford a mis à jour les caractéristiques de son SUV Mustang Mach-E, qui se rechargera plus vite que prévu sur les bornes rapides. Une bonne nouvelle pour les longs trajets.

Le lancement du Mach-E se rapproche et, par conséquent, Ford accélère la communication sur son premier véhicule 100 % électrique inspiré de la Mustang. Après avoir mis en avant sa capacité à recevoir des mises à jour à distance, le constructeur revient sur un point important quand on parle d’une telle voiture : la recharge. Dans un communiqué publié le 15 mai, il annonce que son SUV récupérera plus de kilomètres que prévu — sur un laps de temps court (10 minutes).

Au moment de la présentation, Ford indiquait que le Mach-E, dans sa version dotée de deux roues motrices (RWD) et de la plus grande batterie (99 kWh), pouvait récupérer 93 kilomètres en 10 minutes. Ce sera finalement 119 kilomètres, sur une borne de recharge rapide Ionity (puissance de 150 kW). Le gain est estimé à 30 % par rapport aux simulations initiales, une preuve que les performances peuvent bien évoluer de manière positive.

Une excellente nouvelle pour Ford

Ces 119 kilomètres récupérés en 10 minutes restent une valeur arbitraire, dans le sens où Ford ne précise pas dans quelle condition la recharge se montrera aussi véloce (comprendre : avec quelle capacité de batterie restante). Voilà pourquoi la multinationale fournit une autre donnée beaucoup plus parlante : avec une batterie haute autonomie (99 kWh, ou jusqu’à 600 kilomètres selon le cycle WLTP), le Mach-E passera de 10 à 80 % en 45 minutes. Avec une batterie standard (75 kWh, ou jusqu’à 450 km), on tombe à 38 minutes. Toujours sur une borne rapide.

Autonomie et recharge de la gamme Mach-E

Version Autonomie Recharge 10 minutes Recharge 10 à 80 % RWD 75 kWh 450 km 91 km 38 min 99 kWh 600 km 119 km 45 min AWD 75 kWh 420 km 85 km 38 min 99 kWh 540 km 107 km 45 min

Quand on compare à la concurrence, Ford ne s’en sort pas si mal. Tesla, avec son réseau de Superchargeurs capables de délivrer une puissance de 250 kW, fait mieux. Si on prend le véhicule équivalent au Mach-E, à savoir le Model Y (jusqu’à 505 km d’autonomie), on obtient le chiffre suivant : 270 kilomètres récupérés en 15 minutes.

L’Audi e-tron Sportback, pour sa part, accepte la même puissance de charge maximale que le Mach-E (150 kWh), lui aussi sur une borne Ionity. « Seulement 30 minutes suffisent à recharger la batterie », prétend la firme allemande, sachant que l’autonomie culmine à 446 kilomètres (batterie de 95 kWh, ou 86,5 kWh en réalité). En 10 minutes, on peut récupérer 87 kilomètres — ce qui est très proche des Mach-E dotés d’une batterie standard.

Crédit photo de la une : Ford