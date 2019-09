Les détails sur les futures fonctionnalités des voitures Tesla commencent à tomber. En passant à la version 10, le firmware va faire le plein de nouveautés.

Les voitures Tesla vont bientôt recevoir une grosse mise à jour. En passant au firmware V10, les propriétaires bénéficieront de nouvelles fonctionnalités, qu’elles soient liées à l’infodivertissement ou à la conduite en elle-même. Dans un article publié le 15 septembre, Electrek partage les descriptions et captures des ajouts dont peuvent déjà profiter certains membres du programme d’accès anticipé.

On retiendra notamment l’intégration de nouvelles activités pour se divertir à bord de son véhicule (quand on le recharge sur une borne). Cuphead, YouTube, Netflix, nouveaux outils de navigation… On fait le point.

Cuphead arrive dans les Tesla

Cuphead est visiblement le gros morceau de ce firmware V10. Il faut dire que le jeu vidéo inspiré des vieux dessins animés a fait forte impression lors de son lancement sur Xbox One et PC (il est également disponible sur Nintendo Switch). La Tesla Edition de Cuphead ne proposera que la première île du jeu (il y en a trois normalement) mais conservera le mode coopératif. On conseillera de s’armer d’une manette Xbox One pour s’y essayer tant la difficulté est au rendez-vous.

Après être mort une centaine de fois dans Cuphead, il sera possible de se rendre dans le Tesla Theater pour regarder des contenus disponibles sur Netflix ou YouTube. Seule restriction ? Il faudra que la voiture soit connectée à un réseau Wi-Fi (et garée, bien évidemment). Vous préférez chanter ? il y aura un mode karaoké. Là encore, par mesure de sécurité, les paroles n’apparaîtront à l’écran que si la voiture est à l’arrêt.

Avec l’arrivée de ces nouvelles options, Tesla doit revoir la disposition de son interface : l’onglet Arcade sera remplacé par Divertissement (il regroupera les jeux vidéo et les plateformes vidéo).

Un GPS plus détaillé

Tesla compte améliorer la navigation intégrée dans ses voitures. Il va par exemple ajouter des icônes qui fourniront très rapidement des indications pour se rendre à un restaurant (‘Feeling Hungry’) ou à un lieu de divertissement (‘Feeling Lucky’) situés dans un périmètre proche. Ces raccourcis s’ajouteront à ceux permettant de rentrer à la maison ou de se rendre au travail.

Lors d’une recherche dans l’outil de navigation, les suggestions seront plus détaillées et l’adresse choisie sera beaucoup plus complète (horaires d’ouverture et de fermeture, adresse exacte, nombre de kilomètres, notes…).

Une interface toujours plus claire

« Pendant la conduite, la visualisation est améliorée pour montrer d’autres types d’obstacles et d’autres lignes qui entourent votre voiture. En outre, vous pouvez pincer l’écran pour ajuster temporairement la vue et le zoom. Après une courte période d’inactivité, la visualisation reviendra à sa position par défaut », note Tesla sur les améliorations liées à la sécurité.

Toujours selon cette volonté d’apporter un peu plus de visibilité à ce qu’il se passe, le changement automatique de voie s’appuiera sur des indicateurs visuels plus clairs sur l’écran : « Quand le changement automatique de voie est opérant, la voie adjacente cible s’allume en bleu et la future position de votre voiture en blanc. »

Un Joe Mode pour les enfants

Suggéré par un propriétaire, le Joe Mode est pensé pour réduire le volume de certains sons produits par la voiture. Cette fonctionnalité peut s’avérer utile pour celles et ceux qui ne veulent pas réveiller leurs enfants pendant un trajet.

Disponible depuis déjà plusieurs mois, le Mode Sentinelle va être peaufiné. Ainsi, les clips seront désormais enregistrés dans un dossier séparé sur l’espace de stockage branché en USB. En prime, les vidéos les plus anciennes seront automatiquement supprimées s’il n’y a plus suffisamment de place.

Notons que ces fonctionnalités sont susceptibles de changer d’ici au déploiement de la version publique de la V10.