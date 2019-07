Netflix & supercharging.

Quoi de mieux que de voir la saison 2 d’une série Netflix bientôt annulée ou du YouTube poop pendant une Supercharge ? Alors que les Tesla disposent d’un navigateur web, la plupart des sites proposant du contenu multimédia ne fonctionnent pas dessus. Cette frustration, qui revient dans les discussions à chaque fois que Tesla propose une mise à jour, sera bientôt du passé. Elon Musk a annoncé en personne, sur son compte Twitter, que les Tesla pourront bientôt lancer YouTube et Netflix, quand elles sont à l’arrêt.

Une expérience cinématographique

Si le milliardaire ne dévoile pas la roadmap précise pour le déploiement, il laisse entendre dans une réponse qu’il s’agira d’une composante de la mise à jour V10 du logiciel de Tesla (notre test de la V9), apportant « de nouveaux divertissements ». En plus de nouveaux jeux, on pourrait donc voir apparaître YouTube dans les menus de la Tesla. L’intégration n’a pas été précisée par Elon Musk : elle pourra passer par des « applications » comme on en trouve déjà pour la musique et les jeux, ou directement par le navigateur qui aura alors été mis à jour pour autoriser les contenus multimédias à l’arrêt. Ce qui signifierait aussi que les autres services de streaming seraient accessibles.

Toujours en avance dans ses ambitions, Elon Musk affirme également que lorsque l’autonomie de niveau 5 sera active et légale, il sera possible de regarder ces contenus lorsque la voiture roule. Aujourd’hui, les jeux vidéo présents sur l’écran central ne sont jouables qu’à l’arrêt — et heureusement. On se souvient également que la plupart des crashs médiatisés en Autopilote impliquaient un conducteur qui préférait regarder des vidéos sur son smartphone que la route, quand bien même c’est interdit et que le logiciel n’est pas prêt.

D’après Elon Musk, l’expérience sera « proche du cinéma », grâce au grand écran, à l’audio spatialisé dans la voiture et aux sièges confortablement inclinables. Sur ce point, on ne peut qu’abonder : l’immense écran d’une Model 3, en mode paysage, semble parfait pour regarder du contenu vidéo.