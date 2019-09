Actuellement au Nürburgring, Tesla teste un prototype de Model S très spécial. En plus d'un nouveau châssis et d'un groupe propulseur revu, la berline est équipée de sept sièges.

Tesla n’est pas au Nürburgring uniquement pour chasser le record de la Porsche Taycan avec sa Model S et prouver qu’il reste au-dessus de la mêlée en matière de performance. Le constructeur en profite également pour tester un prototype de sa voiture premium qui remplacera peut-être l’actuelle Model S dans les années qui viennent. Dans un tweet publié le 11 septembre 2019, Elon Musk a indiqué qu’elle était équipée de sept sièges.

Aujourd’hui, la Model S n’est commercialisée qu’en version cinq places et, pour avoir plus d’assises, il faut jeter son dévolu sur un Model X. En option, le SUV propose en effet de passer à six ou sept sièges — des configurations utiles pour les familles nombreuses.

Model S at Nürburgring has 7 seats — Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2019

Bientôt une Tesla Model S avec sept sièges ?

« Pour transporter sept personnes », s’est permis de répondre Elon Musk à un internaute qui questionnait l’intérêt. Cette précision suggère qu’il s’agit d’une vraie configuration ‘7 places’ et non ‘5+2’ comme Tesla le proposait autrefois (deux sièges étaient installés dans le coffre pour accueillir deux enfants placés dos à la route). Techniquement, la Model S est suffisamment longue pour une troisième rangée de sièges, même si la structure doit être revue.

Plus intéressant, Tesla est bel et bien en train de mettre à l’épreuve un nouveau groupe propulseur à trois moteurs, baptisé ‘Plaid’, ainsi qu’un châssis promettant des performances à la hausse (meilleure accélération et meilleure tenue de route). Elon Musk a déjà indiqué que ce rafraîchissement sera prêt pour une production de masse d’ici un an. On peut dès lors tabler sur une commercialisation en 2021, en option pour celles et ceux qui le désirent.