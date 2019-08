La sportive électrique de Porsche a battu un record sur le circuit réputé Nürburgring, mais cette performance est sujette à critiques.

La présentation de la Porsche Taycan approche et les annonces officielles s’intensifient. Bien rôdé, le plan de communication autour de la première électrique de la marque nous distille jour après jour des informations au compte-goutte. Après avoir révélé son intérieur et montré son endurance, nous avons à présent droit à un classique de Porsche : le record sur le Nürburgring.

Réputé dans le monde entier, ce circuit sert régulièrement de piste d’essai pour les constructeurs de tous horizons. Depuis quelques années, il est également devenu un outil de communication efficace. Porsche l’a bien compris et a annoncé lundi 26 août que la Taycan avait battu un record en parcourant en 7 minutes et 42 secondes la boucle Nord du circuit (la Nordschleife). Une performance qui a fait couler beaucoup d’encre car la marque détient le record de la voiture la plus rapide sur ce même circuit avec la 919 Hybrid Evo. Mais celle-ci a signé un temps de 5 minutes 19 secondes, soit près de 2 minutes 20 de moins que la Taycan. En somme, une éternité dans le sport automobile…

Le constructeur le précise bien, la Taycan enregistre le meilleur temps du circuit dans la catégorie des sportives quatre portes électriques. Une catégorie où il n’y a pas vraiment d’alternative à la Taycan. On voudrait bien faire un parallèle avec une certaine Model S… mais la Tesla n’a jamais posé officiellement ses roues sur le circuit et son chrono est donc inconnu. Bref, l’opération de communication de Porsche tourne un peu court.

Un record relatif, mais un très bon chrono

À y regarder de plus près, que vaut vraiment cette performance ? On l’a dit, elle reste loin du record de la 919 Hybrid Evo. En matière de véhicule électrique pur, la Volkswagen ID.R fait également beaucoup mieux avec 6 minutes 5 secondes mais ce prototype est clairement orienté course et ne pourrait pas être homologué pour la route. En prenant uniquement les véhicules acceptés hors des circuits, la Nio EP9 fait près d’une minute de mieux (6 min 45, dans des conditions obscures) mais a été produite en quelques exemplaires destinés aux investisseurs de la marque.

En fait pour trouver le véhicule électrique le plus rapide, il faut remonter à 2013 et au superbe (malgré ses teintes fluo) et exclusif coupé Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive qui avait parcouru le tracé en 7 min 56. La Taycan fait donc mieux qu’un coupé produit en série limitée et vendu à plusieurs centaines de milliers d’euros. Une belle performance, donc, pour cette première incursion de la marque dans l’électrique.