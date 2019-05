Rivian a dévoilé la version outdoor de son R1T, pickup électrique qui aura quelques inspirations de modularité.

En fin d’année dernière, Rivian a surpris tout le monde en levant le voile sur le R1T, un pickup électrique très, très ambitieux. La startup a damé le pion aux acteurs attendus du marché — Tesla et Ford en tête. Le 17 mai 2019, elle a réaffirmé les ambitions de son véhicule du côté des fonctionnalités de camping.

Rivian partage davantage de détails sur ce qu’il est possible de faire avec son pickup modulable. On peut par exemple voir que l’arrière de la voiture peut accueillir une tente et qu’il y a un immense tiroir de rangement capable de se transformer en vrai table pour cuisiner et manger. En bref, le R1T avance de sérieux arguments pour les aventuriers.

La voiture des aventuriers

« Nous avons imaginé le prototype d’une cuisine mobile qui montre tout ce que nous pouvons faire avec les espaces de stockage du R1T. Elle inclut deux plaques à induction, un évier et 5 gallons pour stocker de l’eau. Elle permet aussi de ranger tous vos ustensiles pendant que vous partez à l’aventure », décrit Rivian, qui a récemment été appuyé par Amazon.

Cette cuisine mobile est alimentée par la batterie du R1T, dont la capacité débute à 105 kWh (elle peut monter jusqu’à 180 kWh). « Les utilisateurs peuvent éclairer les alentours et cuisiner, n’usant que 20 kWh sur une période d’une semaine — soit 11 % de la capacité du véhicule (180 kWh) », précise Rivian à ce sujet.

Autre preuve que le R1T sera très à l’aise en dehors des routes, le pickup pourra rouler sans problème dans les eaux d’une profondeur de 90 centimètres. Il doit cette performance au fait que sa batterie et son moteur soient parfaitement scellés et, par extension, hermétiques.

Crédit photo de la une : Rivian