Tesla a une nouvelle fois mis à jour son catalogue. La Model 3 à 35 000 dollars est retirée.

Tesla a — encore — revu ses gammes. Dans un message publié sur son blog le 11 avril 2019, le constructeur américain annonce la sortie du catalogue de la Model 3 à 35 000 dollars, pourtant introduite il y a quelques semaines. La voiture la plus abordable sera toujours disponible hors menu, signifiant qu’on pourra l’acquérir sur commande (en appelant Tesla ou en se rendant dans une boutique).

Tesla motive ce choix par le succès de la version Standard Plus, « six fois plus populaire ». « Nous avons pris la décision de simplifier notre processus de production pour optimiser les coûts et réduire la complexité », indique Tesla. La Model 3 Standard, dont les retards de livraisons n’auguraient rien de bon, sera finalement une déclinaison Standard Plus dotée d’une autonomie réduite de manière logicielle (- 10 %). Elle perdra aussi quelques fonctionnalités (exemple : sièges chauffants). Les propriétaires pourront passer à la Standard Plus n’importe quand, moyennant quelques dollars.

L’Autopilote devient un équipement de série

Pour simplifier un peu plus son catalogue américain, Tesla ne propose plus la Model 3 Grande Autonomie à propulsion (deux roues motrices) non plus. Comme la Model 3 Standard, elle restera accessible sur commande. Sur le configurateur en ligne, on ne retrouve plus que trois versions de la Model 3 : Standard Plus (2 roues motrices), Grande Autonomie (4 roues motrices) et Performance (4 roues motrices).

Tesla a également décidé de faire de l’Autopilote un équipement de série pour tous ses véhicules, ce qui augmente mécaniquement le tarif. « Par exemple, la Model 3 Standard Plus coûtait 37 500 dollars, avec l’option Autopilote à 3 000 dollars. Elle coûte désormais 39 500 dollars, avec l’Autopilote inclus », argumente Tesla. Pourquoi ne pas laisser le choix ? « Nous pensons que l’intégration de l’Autopilote est très importante, car nos données indiquent qu’il y a moins de chance d’avoir un accident avec l’Autopilote actif », révèle le constructeur. Les intéressés pourront toujours opter pour le pack Autopilote avancé à 5 000 dollars/5 300 euros.

En France, Tesla commercialise désormais la Model 3 Standard Plus à 42 600 euros (bonus écologique déduit). Elle offre une autonomie de 415 kilomètres (WLTP estimée) et avale le 0 à 100 km/h en 5,6 secondes. Elle sera bien évidemment livrée avec l’option Autopilote de série. Elle rejoint le catalogue composé des versions Grande Autonomie et Performance.