La Model 3 à 35 000 dollars, introduite dans la gamme il y a quelques semaines, se ferait désirer.

Où est la Model 3 à 35 000 dollars ? Encore loin des garages de ses propriétaires, à en croire divers témoignages compilés par The Drive le 25 mars 2019. Où l’on découvre que la moins chère des Model 3, apparue dans la gamme fin février, aurait été retardée.

À l’origine, Tesla promettait un délai de livraison compris entre 2 et 4 semaines pour cette Model 3 avec une autonomie standard. Aujourd’hui, le configurateur en ligne indique une livraison estimée entre 6 et 8 semaines, sans date précise.

Nouveau flou autour de la Model 3 à 35 000 $

À l’arrivée, un nouveau flou entoure les premières livraisons de cette Model 3 annoncée depuis le tout début. Certains acquéreurs craignent le pire : « Je viens d’avoir un appel de quelqu’un de Tesla pour m’encourager à opter pour une version avec plus d’autonomie. Autrement, ma configuration initiale ne sera pas disponible avant le mois de juin », déplore par exemple un client sur Reddit. Pour beaucoup, Tesla n’aurait pas encore produit une seule Model 3 à 35 000 dollars, une voiture qui se distingue notamment par ses finitions moins premium (sellerie en tissu, réglage des sièges manuel).

En somme, pour eux, Tesla pousserait celles et ceux qui ont commandé une Model 3 à 35 000 dollars à payer pour un modèle plus cher s’ils veulent être livrés avant. L’écart de prix avec la version Standard Plus, conseillé par Tesla dans certains cas, se chiffre à 2 500 dollars. Pour le constructeur, cela pourrait aussi être une tactique commerciale pour booster son chiffre d’affaires. Comme le souligne un internaute, « cela leur permet d’encourager la vente de la Standard Plus pendant trois mois en argumentant sur le fait qu’une version Standard Plus avec un bonus écologique de 3 750 dollars est peu ou prou au même prix qu’une version Standard avec un bonus de 1 875 dollars [baisse du bonus effective à partir du 1er juillet]. » Astucieux, sachant qu’un trimestre fiscal se termine. Mais risqué face à l’impatience légitime de certains.